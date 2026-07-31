ケンタッキー・フライド・チキンは、お盆期間限定商品「お盆バーレル」を8月5日から8月18日まで販売する。「オリジナルチキン」をたっぷり楽しめる大容量セットで、最大1,210円おトクになるという。

お盆バーレル

「オリジナルチキン」10ピース、12ピースの2種類を展開

「お盆バーレル」には、「オリジナルチキン」10ピースと好きなサイドメニュー5個を組み合わせた「お盆バーレル10ピース(シールつき)」(3,790円)と、「オリジナルチキン」12ピースと好きなサイドメニュー6個を組み合わせた「お盆バーレル12ピース(シールつき)」(4,490円)の2種類を用意する。

「お盆バーレル」で選択できるサイドメニューは、「ポテト」、「カーネルクリスピー」、「コールスロー」、「ビスケット」、「チョコパイ」の5種類。なお、一部店舗では取り扱いがない場合がある。また、デリバリーではメニュー内容や価格が店頭販売と異なる場合がある。「ペタペタシール」は数量限定で、なくなり次第終了となる。

「お盆バーレル」購入者限定でサイドメニューがおトクに

「お盆バーレル」を購入すると、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー(S)」2個を、それぞれ390円で追加購入できる。追加購入は何個でも可能としている。