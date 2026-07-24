日本ケンタッキー・フライド・チキンは7月29日から8月25日まで、「ドリンク全サイズ100円」キャンペーンを全国のKFC店舗で開催すると発表した。期間中は、単品ドリンクのS・M・Lサイズを何度でも100円で購入できる。

KFCのドリンク全サイズが100円に

「ドリンク全サイズ100円」キャンペーンでは、期間中、単品ドリンク全サイズ(S・M・L)と「挽きたてリッチコーヒー」を100円で提供する。

通常価格は「ドリンクS」(270円)、「ドリンクM」(290円)、「ドリンクL」(340円)で、最大240円おトクに楽しめる。

対象となるドリンクは、「レモネード」、「レモネードソーダ」、「ペプシコーラ」、「メロンソーダ」、「なっちゃんクリアオレンジ」、「ジンジャーエール」、「サントリーウーロン茶」、「アイスティー」、「深煎りリッチアイスコーヒー」、「挽きたてリッチコーヒー」。「挽きたてリッチコーヒー」はワンサイズのみの提供となる。

レモネードやコーヒーなど夏におすすめのドリンクも対象

KFCでは、暑い夏のひと涼みにおすすめのドリンクとして「レモネード」や「レモネードソーダ」を紹介している。レモンの酸味とほどよい甘さを楽しめるドリンクとして、夏の水分補給にも適しているという。

また、冷房などで冷えた体を温めたい時には「挽きたてリッチコーヒー」がおすすめとしている。ほどよい苦味やコク、やさしい酸味が特徴で、「オリジナルチキン」との相性も良いという。