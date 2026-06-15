ケンタッキー・フライド・チキンは6月19日～21日の3日間、「父の日バーレル」(2,230円)を全国のケンタッキーフライドチキン店舗で期間限定販売する。

6月21日の「父の日」に合わせて発売する「父の日バーレル」は、「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースのセット。通常価格(2,790円)より560円お得に購入できる。

「オリジナルチキン」は、創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけて完成させた、11種類のハーブ&スパイスを使用したチキン。秘伝のレシピで味付けし、専用の圧力釜で約15分かけて調理することで、ジューシーな味わいに仕上げている。

同様の11種類のハーブ&スパイスを使用した「ナゲット」は、衣の食感とジューシーな旨みが特徴の、骨のない一口サイズのチキン。

父の日バーレル

さらに、「父の日バーレル」を購入すると、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個を、それぞれ390円(通常価格より190円お得)でいくつでも購入できる。

なお、一部店舗では、デリバリーのメニュー内容・価格が異なる場合や取り扱いがない場合がある。