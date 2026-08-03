【8月4日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年8月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

8月4日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年8月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年8月の新商品スイーツまとめ

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いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「カカオ香るショコラクッキーシュー(ベルギーチョコ使用)」(324円)

  • 「カカオ香るショコラクッキーシュー(ベルギーチョコ使用)」(324円)

    「カカオ香るショコラクッキーシュー(ベルギーチョコ使用)」(324円)

価格 : 324円
エネルギー : 392kcal
※この商品は原料にアルコールを含むとのこと
※アルコール分1%未満
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ココアシューパフをサクサクのココアクッキー生地で包んで焼き上げ、なかにはベルギーチョコ入りの濃厚なチョコクリームとチョコペーストをたっぷりと注入した一品。カカオニブのトッピングが食感と風味のアクセントになった、チョコ好きにはたまらない一品。

「とろけるフォンダンショコラ(ベルギーチョコ使用)」(308円)

  • 「とろけるフォンダンショコラ(ベルギーチョコ使用)」(308円)

    「とろけるフォンダンショコラ(ベルギーチョコ使用)」(308円)

価格 : 308円
エネルギー : 166kcal
※ベルギーチョコ12%(準チョコを含むチョコレートに占める割合)
※ベルギーチョコ39%(チョコレートに占める割合)
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

とろけるような食感のなめらかなショコラ生地と、なかからとろりとあふれる濃厚なチョコソースが絶妙に絡み合うフォンダンショコラが登場。贅沢なベルギーチョコの風味を存分に楽しめる、極上のカカオスイーツに仕上がっています。

「いちごカスタードタルト」(270円)

  • 「いちごカスタードタルト」(270円)

    「いちごカスタードタルト」(270円)

価格 : 270円
エネルギー : 326kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

サクサクと香ばしいタルト生地に、まろやかなカスタードホイップと甘酸っぱいいちごホイップを重ね、いちごプレザーブを注入した贅沢な商品が登場。 仕上げにトッピングされた果肉入りいちごジュレが爽やかさを引き立てる、見た目も華やないちごタルトです。

「いちごミルク杏仁」(322円)

  • 「いちごミルク杏仁」(322円)

    「いちごミルク杏仁」(322円)

価格 : 322円
エネルギー : 165kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

甘酸っぱくてフルーティーないちごと、ぷるっとした心地よい食感の杏仁豆腐を組み合わせた「いちごミルク杏仁」が登場です。いちごの爽やかな酸味と杏仁豆腐のミルキーな甘さが絶妙なハーモニーを奏でる、さっぱりと食べられるカップスイーツになっています。

「飲むみかん缶」(114kcal)

  • 「飲むみかん缶」(114kcal)

    「飲むみかん缶」(114kcal)

価格 : 114kcal
エネルギー : 114kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ゴロっと入ったみかんの果肉を、自分好みの大きさにストローでつぶしながら飲む新感覚のドリンク「飲むみかん缶」が登場です。みかんのジューシーな甘みと果肉感をダイレクトに味わえる、爽快感たっぷりのデザートドリンクになります。

まとめ

8月4日以降に購入できる新商品は、「カカオ香るショコラクッキーシュー(ベルギーチョコ使用)」や「とろけるフォンダンショコラ(ベルギーチョコ使用)」、「飲むみかん缶」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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