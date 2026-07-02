日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「レッドホットチキン」、「グリーンホットウィング」を7月8日から数量限定で販売する。

夏の定番「レッドホットチキン」と、新作「グリーンホットウィング」の2種を発売

“KFC夏の風物詩”として多くのお客さまに愛されている「レッドホットチキン」が今年も登場。

「レッドホットチキン」(340円)は、刺激的な辛さの中にしっかりと鶏肉本来の“旨味”が味わえるKFC自慢の辛口チキン。最大の特徴は、レッドペッパー、ホワイトペッパー、そしてハバネロを組み合わせることで生まれるキレのある本格的な辛さ。

また、辛さの後から追いかける肉の旨味が相まって、一口食べればクセになる“辛旨”な味わいを実現している。

さらに、今年は新たな仲間として「グリーンホットウィング」(280円)も登場。2022年に初登場し、多くのファンから復活を望む声が寄せられていた「グリーンホットチキン」が、食べやすいサイズの手羽元を使用した「グリーンホットウィング」としてリニューアル復活する。

同商品は、ハラペーニョの風味とピリッとした辛さに、ガーリックの旨味を効かせた一品。一口食べると、カリッとした衣の軽快な食感とともに、ハラペーニョの爽やかな香りがふわっと広がり、じわじわと辛さが押し寄せてくる。そこにガーリックのコクが重なり、思わずもう一口食べたくなる味わいだという。

カルビーポテトチップスとコラボ

カルビーのロングセラー商品「ポテトチップス」とのコラボレーションポテトチップスを期間限定で販売する。

同コラボは、商品や素材へのこだわり、安全・安心への取り組みなど、両社が互いの企業姿勢や想いに共感したことで2012年に初めて実現。以降、KFCの味を再現したコラボ商品をいくつも展開してきた。

今回は、KFCの夏を代表する期間限定メニュー「レッドホットチキン味」と、新たに販売するハラペーニョの爽やかな風味が特徴の「グリーンホットウィング味」の2種類を全国のコンビニエンスストアで販売する。

どちらの商品も味の監修にKFCが参加し、商品の味わいをポテトチップスで美味しく楽しめるように仕上げている。パッケージには、KFC店舗で利用できるクーポン券が付いており、「レッドホットチキン」や「グリーンホットウィング」を30円おトクに楽しめるとのこと。

「レッドホットチキン&グリーンホットウィング」×「ブルーロック」コラボキャンペーン

この度、「レッドホットチキン」、「グリーンホットウィング」の販売を記念してTVアニメ『ブルーロック』とのコラボキャンペーンを実施する。“レッド”、“グリーン”、“ブルー”のカラーが揃うことで実現した特別なコラボレーションだという。

同キャンペーンでは、キャラクターの個性や世界観に合わせて2つの商品の異なる辛さをKFC公式X(旧Twitter)にて紹介。また、抽選で「レッドホットチキン1ピース無料お試し券」や「グリーンホットウィング1ピース無料お試し券」が抽選で当たるチャンスも用意している。

■キャンペーン名称

「レッドホットチキン&グリーンホットウィング」×「ブルーロック」コラボキャンペーン

■キャンペーン期間

2026年7月8日(水)～2026年7月22日(水)

■キャンペーン内容

KFC公式Xアカウント(＠KFC_jp)の対象ポストをフォローして、該当の投稿下部からボタンを選択してポストした人の中から抽選で1.5万名に、「レッドホットチキン1ピース無料お試し券」または「グリーンホットウィング1ピース無料お試し券」をプレゼント。

■使用期限

2026年7月8日(水)～2026年8月5日(水)まで

(C)金城宗幸・ノ村優介／講談社

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

(C)金城宗幸・ノ村優介／講談社 (C)CK WORKS

