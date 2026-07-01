日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「夏の和風バーガーズ」を7月8日から数量限定で販売する。

■さっぱりとした柑橘仕立ての「夏の和風バーガーズ」が登場

蒸し暑い夏でもボリューム満点のバーガーをさっぱりと食べられる、爽やかな柑橘風味のソースがアクセントとなった「夏の和風バーガーズ」が今夏も登場。

毎年好評の「チキン南蛮フィレバーガー」(590円)は、「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたチキンフィレを“チキン南蛮”に仕立てた一品。すだち果汁を使用し、隠し味として醤油を加えた柑橘風味のタルタルソースと、甘酸っぱい甘酢ソースが絶妙に調和。チキンフィレとの相性も抜群で、コクがありながらもさっぱりとした味わいを楽しめる。

■「ケンタの鶏竜田バーガー」の新作! 「柑橘 鶏竜田バーガー」も新登場

発売からわずか1週間で約100万個を売り上げ、早期終売で話題となった「ケンタの鶏竜田バーガー」。そんな「ケンタの鶏竜田バーガー」に、和風だしレモンソースを合わせ、爽やかな柑橘風味のさっぱりとした味わいに仕立てた「柑橘 鶏竜田バーガー」(640円)が新登場する。

主役となる鶏モモ一枚肉は、一枚肉ならではの食べ応えとジューシーな旨み、ザクザクとした衣の食感が特長。そこに、瀬戸内産レモン果汁と煮干し・鯖節・鰹節の合わせ出汁を使用した和風だしレモンソースを合わせることで、鶏の旨みを一層引き立てている。