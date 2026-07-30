きょう30日のMBS・TBS系バラエティ番組『プレバト!!』(毎週木曜19:00～)では、新企画「のせかけごはんの才能ランキング」と、「俳句の才能 査定ランキング」を放送する。

「のせかけごはん」には、INIの藤牧京介、大沢あかね、寺川綾、水田信二、梅沢富美男が挑戦。普段からシンプルな工程で自炊しているという藤牧は、YouTube企画でも披露した“漢飯”の腕前を生かして査定に臨む。

一方、俳句査定には、INIの後藤威尊が初登場。小学生以来となる俳句で、自身の運を信じて才能アリを目指す。

藤牧京介、“漢飯”の腕前で新料理企画に挑戦

今回始動する「のせかけごはんの才能ランキング」は、ごはんに具材をのせたり、料理をかけたりすることで、調理工程が少なく、おいしい一品を生み出す新企画。査定を担当するのは、料理家の長谷川あかり氏だ。

ジュニア和食マイスターの資格を持ち、3人の子どもたちの食生活について学んでいるという大沢は、並々ならぬ自信を見せる。

同番組初登場の寺川は、愛娘のために毎日料理を作り、友人からも「ごはんが進む」と褒められる腕前の持ち主。藤牧も普段から、できるだけシンプルな工程で自炊することを心掛け、YouTube企画では豪快な“漢飯”を披露してきた。

元料理人でレシピ本も出版している水田は「皆さんとは戦っているステージが違う」と自信満々。特別永世名人の梅沢も、渾身のレシピを持ち込む。料理経験も食へのこだわりも異なる5人のうち、誰が新企画の初代1位に輝くのか。

俳句のテーマは「カレーライス」

「俳句の才能 査定ランキング」で夏井いつき氏から出されたお題は、誰もがなじみ深い「カレーライス」。岩田絵里奈、後藤、谷まりあ、水田、若村麻由美の5人が挑戦する。

今年4月にフリーへ転身し、今回が初登場となる岩田は、慶應義塾大学文学部卒のプライドをかけて俳句を詠む。対するのは、中学時代からの友人である谷。過去に才能アリ1位の72点を獲得し、現在最も特待生に近い存在とされる谷は、岩田に実力差を見せつけようと意気込む。

後藤威尊、小学生以来の俳句で「運」を信じる

後藤が俳句に挑むのは、小学生の頃以来。経験は少ないものの、自身の運の強さを信じて査定に臨む。

夏井氏と同じ愛媛県出身の水田は、そろそろ特待生になりたいと意欲を見せるが、同期の河井ゆずるからは手厳しいエールが送られる。

4回目の挑戦となる若村は、これまでの苦い結果を払拭するために勉強を重ねて参戦。積み重ねてきた成果を発揮し、才能アリを獲得できるのか。

さらに上位ランクの査定では、前回特待生4級へ降格した河井が、名誉挽回をかけて昇格試験に挑戦。梅沢は、番組を美しく終わらせる「締めの一句」に臨み、夏井氏をうならせる作品を目指す。