レインズインターナショナルが展開するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、アニメ『呪術廻戦』の5周年を記念したコラボキャンペーンを、8月26日から9月30日まで実施する。

期間中は、『呪術廻戦』のキャラクターたちが牛角の制服を着た新規描き下ろしイラストが登場。オリジナルピックやグッズが付いたコラボメニューを、全国の牛角焼肉食堂で販売する。

呪術高専1年ズのコラボ月見牛カルビ焼肉定食

コラボメニューとして登場するのは、「呪術高専1年ズのコラボ月見牛カルビ焼肉定食」。価格は1,298円。

熱々の鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビに、とろりと濃厚な卵黄を絡め、コクのあるタレで味わう“月見焼肉”定食。ごはんとスープがセットになっている。

1つ注文するごとに、オリジナルクリアカード(全8種)1枚がランダムで付属。なお、テイクアウトは不可となる。

キャンペーン概要

販売期間：2026年8月26日（水）～9月30日（水）※なくなり次第終了

販売店舗：全国の牛角焼肉食堂

コラボメニュー：呪術高専1年ズのコラボ月見牛カルビ焼肉定食

価格：1,180円（税込1,298円）

付属グッズ：オリジナルクリアカード全8種からランダムで1種

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会