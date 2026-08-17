7月24日より公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、入場者特典第3弾として「ごきげんセイレーン♪」(全3種)の情報が解禁された。数量限定で8月22日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布を開始する。

「ごきげんセイレーン♪」は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎを背中に乗せたセイレーンが走り出すプルバックカー。後ろに引いて手を離すとセイレーンが勢いよく走り出す、劇中さながらのスピード感を味わえる。なおランダム配布のため、種類を選ぶことはできない。

8月22日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』上映館にて本作を鑑賞した方1人につき、1つプレゼント。同一上映回でお渡しする入場者特典は1人1つ。複数枚の座席指定券を持っていても、1人1つを渡す。劇場によって数に限りがあり、無くなり次第終了。

第一弾の「チャームミニフィギュア」、第二弾の「ボンボンドロップシール」に続き、第三弾も豪華な特典が続くことに、SNSでは「特典が毎回本気すぎる…」「いかなきゃ、3回目!」「ほしすぎるwwwもう一回行こうかな」と喜びの声多数。また、本編でセイレーンに追いかけられるシーンはあるが、乗るシーンはないことから、「※映画にこんなシーンはありません」というツッコミも寄せられている。

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