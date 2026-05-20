早くも全国各地で真夏日を記録するなど、冷たいものが恋しくなる今日この頃。ロッテ クーリッシュ公式が、暑い日にぴったりなオリジナルドリンクのレシピを公開し、話題となっています。とっても簡単なのに、幸福度マシマシのご褒美ドリンクになるんです!
☕クーリッシュ×コーヒーレシピ☕
① コーヒーを少し飲む
② クーリッシュ バニラを注入
(たっぷり入れるのがおすすめ👍)
③ ペットボトルの蓋を閉じてシェイクしたら完成!
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お好みのコーヒーで試してみてください!
たくさんの方に知って欲しいのでリポスト🔁で拡散お願いしまッシュ✨
(@lotte_coolishより引用)
アイスコーヒーにクーリッシュを注入するとは、これはずるい。絶対に美味しいじゃないですか!!
この投稿に、SNSでは「こういう飲み方があったんすね…(眼から鱗」「冷たくて美味しそう! 暑い日に特に飲みたい」「これ絶対に私の好きなやつ! コーヒーフロート毎日飲みたい民」「これいいですね!家でコーヒーフロートします!」と話題になっています。
ちなみに、コップに注いでカップのアイスを乗せた方が……という声もありましたが、これのいいところは、外で作れることと、こぼさずに持ち歩けることにあるのかもしれませんね。また、ちょっとぬるくなってしまったコーヒーにクーリッシュを注入すれば、キンキンのコールドドリンクになるかも!?
これからの季節にぴったりなクーリッシュ×コーヒー、ぜひみなさんもお試しください。早速筆者も、味わってみまッシュ!
☕クーリッシュ×コーヒーレシピ☕— ロッテ クーリッシュ【公式】 (@lotte_coolish) May 16, 2026
①コーヒーを少し飲む
②クーリッシュ バニラを注入
（たっぷり入れるのがおすすめ👍）
③ペットボトルの蓋を閉じてシェイクしたら完成！
お好みのコーヒーで試してみてください！
たくさんの方に知って欲しいのでリポスト🔁で拡散お願いしまッシュ✨ pic.twitter.com/hQDNgCkjji