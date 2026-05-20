早くも全国各地で真夏日を記録するなど、冷たいものが恋しくなる今日この頃。ロッテ クーリッシュ公式が、暑い日にぴったりなオリジナルドリンクのレシピを公開し、話題となっています。とっても簡単なのに、幸福度マシマシのご褒美ドリンクになるんです!

☕クーリッシュ×コーヒーレシピ☕

① コーヒーを少し飲む

② クーリッシュ バニラを注入

(たっぷり入れるのがおすすめ👍)

③ ペットボトルの蓋を閉じてシェイクしたら完成!

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お好みのコーヒーで試してみてください!

たくさんの方に知って欲しいのでリポスト🔁で拡散お願いしまッシュ✨

(@lotte_coolishより引用)

アイスコーヒーにクーリッシュを注入するとは、これはずるい。絶対に美味しいじゃないですか!!

この投稿に、SNSでは「こういう飲み方があったんすね…(眼から鱗」「冷たくて美味しそう! 暑い日に特に飲みたい」「これ絶対に私の好きなやつ! コーヒーフロート毎日飲みたい民」「これいいですね!家でコーヒーフロートします!」と話題になっています。

ちなみに、コップに注いでカップのアイスを乗せた方が……という声もありましたが、これのいいところは、外で作れることと、こぼさずに持ち歩けることにあるのかもしれませんね。また、ちょっとぬるくなってしまったコーヒーにクーリッシュを注入すれば、キンキンのコールドドリンクになるかも!?

これからの季節にぴったりなクーリッシュ×コーヒー、ぜひみなさんもお試しください。早速筆者も、味わってみまッシュ!