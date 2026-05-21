公式Xにて4月、「市販の紅茶+ジャム氷」で作るフルーツティーを提案し、見事にバズった「アヲハタ」公式(@aohata_official)。本格的な夏の到来を前に、またまた冷んやりレシピを閃いてしまった模様。

今日は #ヨーグルトの日🥣

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製氷皿に「ヨーグルト+まるごと果実」を入れて凍らせるだけ!

混ぜても、2層で凍らせてもOKです🩷💜

(@aohata_officialより引用)

今回は、「ヨーグルト+まるごと果実」で作るキューブタイプのシャーベット。これまたとっても美味しそうですね。

製氷皿に好きなジャムを入れ、その上にヨーグルトを流しこんで凍らせれば、キュートな2層のシャーベットが完成。もちろん、ヨーグルトとジャムを混ぜ合わせて凍らせてもOK。ひと口サイズで作ることができるので、みんなでシェアしても、ヨーグルトドリンクのジャム氷として使ってみるのもいいかもしれませんね。

この投稿に、SNSでは「2層になってるの、見た目も可愛いい…! 暑い日のおやつに最高ですね」「まるごと果実、2週間で使い切りがむずいのでこれやる」「余ったジャム、こうすればええんや!!!!!!!!!!!でっっっかいジャム買えるぞ!!!!」「今からの季節良いですね 作ってみます」と話題に。今回のレシピも好評のようですね。

ちなみに、「アヲハタ」のジャムは低糖度のものが中心。とりわけ「まるごと果実」は、“果実と果汁だけの⽢酸っぱさ”をとことん追求した商品となっているため、水分が多く、カビが繁殖しやすいのだとか。それゆえ、開栓後は2週間ほどで食べきるのがベストなのですが、なかなか使い切れないことも多いもの。

そんな時は、「アヲハタ」公式提案のレシピをチェック。ほかにも多数のアレンジレシピが投稿されていますので、ぜひ、いろいろと試してみてくださいね。