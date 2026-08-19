マイナビは、『学園アイドルマスター』のグッズを多数取り扱うショップ「学園アイドルマスター ハツボシストア」を、8月7日に渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド3Fにオープンした。

「学園アイドルマスター ハツボシストア」渋谷サクラステージ SHIBUYAサイドにオープン

『学園アイドルマスター』は、2024年に誕生した『アイドルマスター』シリーズ最新作。プレイヤーはアイドル養成学校「初星学園」に入学し、プロデューサーとしてさまざまな魅力と課題を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースしていく。サービス2周年を迎えた今年、『学園アイドルマスター』のグッズを取り扱うショップが渋谷に誕生した。

アイドルたちの等身大パネルが店内各所に

ショップは、作中に登場するアイドル養成学校「初星学園」をイメージした内装となっており、来店するだけで作品の世界観に浸れる空間になっている。

アイドルたちのパネル

アイドルたちのパネルは店内各所に設置されており、まるで「初星学園」の校内を歩いているような感覚で買い物を楽しむことができる。

花海咲季の等身大アクリルスタンド

店内の一角には、等身大のアクリルスタンドも設置。取材時は花海咲季のアクスタが展示されていたが、シーズンごとに異なるアイドル、テーマの装飾に変わるという。

スタンプを集めてもらえる購入者特典

店内には、シーズンごとに新たな描き下ろしイラストを使用した、ハツボシストアならではのオリジナルグッズやその他のグッズがずらり。





店内の様子

これらのグッズはオンラインでも購入可能だが、店舗限定特典として、3,000円以上の商品を購入するごとにスタンプを1つもらえる「スタンプカード」を実施。5スタンプ貯めると、好きな絵柄の「A5クリアボード」を1枚プレゼントする。

オリジナルグッズ&購入者特典

店舗概要

店舗名：学園アイドルマスター ハツボシストア

住所：Shibuya Sakura Stage SHIBUYAサイド 3F(東京都渋谷区桜丘町1番1号)

営業時間：10:00～21:00

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