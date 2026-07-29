CLAN QUEEN、移籍2作目となる新曲「トリックスター」配信決定

音楽、ビジュアルクリエイティブ…活動の全てがコンセプチュアルである事=”アートロック”を標榜する新世代ユニットCLAN QUEENが、Sony Music Labels移籍2作目となる新曲「トリックスター」を8月5日に配信リリースする事が決定した。

【画像】CLAN QUEEN、ライブ写真

新曲「トリックスター」は彼らの期間限定でのレギュラーラジオ、FM FUKUOKA「CLAN QUEEN Dirty Little Radio」最終回にて初OAされた楽曲。満たされるほど、鈍感になっていく-苦しみ-をミニマムながらも華麗なダンスナンバーに乗せ歌った楽曲となっている。「トリックスター」の配信ジャケットは、画家/イラストレーターのつり河との初タッグで制作された。「トリックスター」の各ストリーミングサイトでのPre-Add/Pre-Save（予約）も開始となっている。

そんなCLAN QUEENは12月18日には東京ガーデンシアターでのワンマンLIVE”ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」”を開催する事も決定している。チケットのプレリクエスト先行受付も実施中。

＜リリース情報＞

CLAN QUEEN

New Single『トリックスター』

2026年8月5日リリース

https://clanqueen.lnk.to/Trickster

※配信開始は各ストアで時間差がございますので予めご了承ください

＜ライブ情報＞

CLAN QUEEN

ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」

2026年12月18日（金）東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START 19:00

プレリクエスト先行受付

2026/7/28(火)18:00 ～ 2026/8/12(水) 23:59

https://l-tike.com/clanqueen/

Special Site※ https://www.clanqueen.jp/0307/

Official HP https://www.clanqueen.jp/