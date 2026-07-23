U・Pカンパニーは、カジノ型通所介護施設「デイサービスラスベガス東大宮」を2026年7月1日(火)にオープン。地域の高齢者が安心して通い、日々を楽しめる場所を提供することを目的に開設された本施設は、埼玉県内で上尾・草加・ふじみ野に続く4店舗目の展開となっている。

「行くなら死んだほうがマシ」——その声に向き合い続けた

日本の一般的なデイサービス利用者の約7〜8割は女性。男性高齢者の多くは「子ども扱いされる」「退屈な体操に耐えられない」という理由から施設への通所を強く拒否し、社会から孤立するケースが後を絶たない。

「デイサービスに行くくらいなら死んだほうがマシだ」──そう言い放つ高齢男性の言葉が、カジノ型デイサービス「ラスベガス」誕生の原点。アメリカ・ラスベガスのカジノで、高齢者たちが生き生きと会話しながらゲームに興じる姿からヒントを得た同施設は、「自分から行きたい」と思える介護施設の実現を追求してきた。

【東大宮店の特徴】

●カジノ風レクリエーション

ブラックジャック・麻雀・スロットなど本格的な遊技台を完備。黒塗りの送迎車で「VIPとして来場する」体験から始まる。

●楽しみながら身体を動かす独自プログラム

体操や機能訓練への参加で施設内通貨「ベガス紙幣」を獲得。遊びの準備として自然に体を動かすゲーミフィケーションの仕組みにより、「気づいたら身体が動いていた」という体験を実現する。

●介護保険の法定サービスを完備

バイタルチェック・機能訓練・口腔ケア・入浴・食事提供まで、正規の通所介護として自治体の認可のもと運営する。

■ゲームが、リハビリになる。楽しさが、通う理由になる。

施設内にはブラックジャック・麻雀・スロットなど本格的なカジノ風遊技台を完備。体操や機能訓練への参加で手に入る施設内通貨「ベガス紙幣」を使ってゲームに挑戦できる。「次は勝ちたい」「また来たい」──その気持ちが自然と身体を動かす意欲に変わり、楽しみながら身体機能の維持・向上を実現する。遊びの中に健康づくりが溶け込んでいるから、続けることが苦にならない。

■「遊び」は科学的なリハビリテーション

ゲームを通じた勝負体験・他者との交流は、強い情動を生み出し、脳内のドーパミン分泌を促進する。この神経伝達物質の増加が日常への意欲向上や認知機能の維持・改善につながることが示唆されている。

また、麻雀やトランプは若い頃に習得した「手続き記憶」として脳深部に保存されており、認知症が進行した方でもルールを思い出しながら楽しむことが可能。日本老年精神医学会認定医も「昔の楽しかった記憶を呼び起こしながらプレイすることは、脳のネットワーク再構築に非常に良い影響を与える」と評価している。

「以前は部屋に閉じこもって話もしなかった父が、ラスベガスに通い始めてから冗談を言うようになりました。こんなに変わるとは思っていなかった。」(他店舗の家族の声)

全国のラスベガス施設では利用者の約70％が男性という、一般的なデイサービスとは全く異なる利用者構成を実現している。月間約1,300名の利用者が全国21店舗に通っており、本モデルの有効性が実証されている。

■麻雀は、最高の脳トレです。

麻雀は手先を細かく動かす作業が指先の神経を刺激し、相手の捨て牌から次の一手を読む思考プロセスが前頭葉を継続的に活性化させる。さらに、勝負の緊張や喜び・悔しさといった強い情動体験が脳内のドーパミン分泌を促し、日常への意欲向上や認知機能の改善につながることが示唆されている。「楽しいからまた来たい」──その自発的な動機こそが、最も効果的なリハビリテーションとなる。

■指先が覚えている、あの感覚。

玉を弾く指先の繊細な動作が手指の巧緻性を維持し、盤面を追い続ける視線が眼球運動の訓練になる。馴染み深い音と感触が昔の記憶を呼び起こし、利用者同士の自然な会話のきっかけにもなっている。出玉が増えるときの高揚感や集中した緊張感が脳内のドーパミン分泌を促し、気分の活性化や日常への意欲向上につながる。「また明日も来たい」というその一言が、目指すべきケアの姿となっている。

■なぜ、東大宮に出店するのか

東大宮駅から徒歩5分という好立地に位置する本施設は、JR宇都宮線沿線の高齢者が通いやすい環境を整えている。さいたま市見沼区を中心とするエリアの人々が気軽に立ち寄れる「地域に根ざした交流の場」として機能することを目指す。

「介護施設は暗くて当たり前」という固定観念を壊し、自ら行きたいと思える場所をつくること──それが使命となっている。

■街に溶け込む、非日常の入口。

赤と白を基調としたLAS VEGASのサインが、街並みの中でひときわ目を引く東大宮店の外観。赤いカーペットが敷かれた入口と金色のドアハンドルが、訪れる方を"特別な空間へのゲスト"として迎える。「介護施設らしくない」その佇まいが、通うことへの心理的なハードルを取り除き、自ら足を運びたくなる雰囲気をつくり出している。初めて訪れた人が「ここに来てよかった」と自然に感じられる、そんな特別な入口を目指している。