フィールズは、2026年7月20日より「パチンコエヴァンゲリオン」シリーズに関する知識を競う“第1回パチエヴァ知識王 ～Pachinko EVANGELION Knowledge Championship～”を開催した。

本企画は、「パチンコエヴァンゲリオン」シリーズの20周年を経て、これまでの歴史を振り返り、より同シリーズを楽しむために企画。知識試験は特設サイトにおいて、一般ファンはもちろん、全国のパチンコホール関係者まで誰でも受験することができ、90点以上を獲得し、規定の応募条件を満たすと、全員に認定バッジや認定証が贈呈される。

また、フィールズ公式Xをフォローし、キャンペーン投稿をリポストするだけでオリジナルグッズが当たる開催記念キャンペーンも同時に実施されている。

さらに、本知識試験にて上位成績を収めたパチンコホールが参戦し、全国約6500店舗の“パチエヴァ知識王”の頂点を決める特別テレビ番組を地上波にて放送する。

“第1回パチエヴァ知識王 ～Pachinko EVANGELION Knowledge Championship～”開催

【試験要項】 開催期間：2026年7月20日(月・祝)12:00 ～ 2026年8月2日(日)23:59 受験資格：18歳以上であらば誰でも参加できる。 受験方法：パソコンまたはスマートフォンから特設サイトへアクセス。1日1回まで受験可能で、期間中何度でも参加できる。 問題数：全50問(1問2点／100点満点)

出題範囲：「P 新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」、「ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン」、「e 新世紀エヴァンゲリオン ～はじまりの記憶～」をメインとして、歴代「パチンコエヴァンゲリオンシリーズ」が対象となる。

特典：90点以上、または100点満点を獲得した人を対象に、認定バッジ・認定証を贈呈。また、参加者の中から抽選で5名に「パチエヴァグッズお楽しみセット」、100点満点を獲得した人の中から抽選で3組(1組2名)にハウステンボス「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」満喫ツアーがそれぞれプレゼントされる。

特典応募条件：受験した結果画像を公式Xに投稿することで応募完了となり、後日DM(ダイレクトメッセージ)にて連絡。1日に複数回、同一アカウントからの投稿があった場合は、最初に投稿されたものが採点対象となる。18歳以上の日本国内在住者限定。

【特典① 90点以上を獲得】

認定バッジ

認定証

【特典② 100点満点を獲得】

【特典③ 参加者の中から抽選で5名】

【特典④ 100点満点を獲得した人の中から抽選で3組】

ハウステンボス エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K- 満喫ツアー

・『エヴァンゲリオン』ハウステンボス1DAYペアチケット

・ハウステンボスオフィシャルホテル宿泊券

・エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-オリジナルグッズプレゼント

・10万円分旅行券

※場内でのアテンドはない

“第1回パチエヴァ知識王”開催を記念してXキャンペーンを実施

“第1回パチエヴァ知識王”の開催を記念し、フィールズ公式Xにてキャンペーンを実施。フィールズ公式Xをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると、抽選でオリジナルグッズがプレゼントされる。

【開催記念キャンペーン概要】 開催期間：2026年7月20日(月・祝)12:00 ～ 2026年8月2日(日)23:59

【賞品】 抽選で100名にオリジナルQUOカード1000円分をプレゼント

全国約6500店舗の“パチエヴァ知識王”の頂点を決める特別TV番組を地上波にて放送

知識試験にて上位成績を収めたパチンコホールが参戦する、“パチエヴァ知識王”の頂点を決める特別TV番組“第1回 全国ホール対抗 パチエヴァ知識王 The 1st Pachinko EVANGELION Knowledge Championship ～全国約6500店舗の頂点へ～(仮)”が地上波にて放送される。

番組で1位から3位を獲得したホールにはそれぞれゴールド、シルバー、ブロンズマイスターの称号と、副賞として認定盾やバッジ、特製巨大初号機フィギュアの一年レンタル権が贈呈される。

【番組概要】

番組名：第1回 全国ホール対抗 パチエヴァ知識王 The 1st Pachinko EVANGELION Knowledge Championship ～全国約6500店舗の頂点へ～(仮)

放送局：TOKYO MX

※放送後はフィールズ公式YouTubeにて配信予定

放送予定日：

＜準決勝＞2026年10月10日25:30～26:00

＜決勝＞2026年10月17日25:30～26:00

賞品：

＜1位＞ゴールドマイスター認定盾＆バッジ、巨大初号機フィギュア一年レンタル

＜2位＞シルバーマイスター認定盾＆バッジ、初号機フェイスフィギュア一年レンタル

＜3位＞ブロンズマイスター認定盾＆バッジ、初号機フェイスフィギュア一年レンタル

MC 松澤ネキ

マイスター認定盾＆認定バッジ

※デザインはイメージ