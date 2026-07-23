ダイコク電機のグループ会社である箱根ガラスの森リゾートが運営する「箱根ガラスの森美術館」は、2026年8月に迎える開館30周年を記念し、2026年7月18日(土)から2027年1月11日(祝・月)まで、特別企画展「描かれたヴェネチアン・グラス～箱根ガラスの森美術館コレクション～」を開催する。

これにあわせ、ミュージアム・ショップではイタリアの名匠を招いた「バーナーワーク制作実演」、カフェ・レストランでは「うかいグループ」監修による30周年特別メニューなど、夏休みの箱根旅行を彩る特別な体験が用意される。

【見どころ①】開館30周年特別企画展「描かれたヴェネチアン・グラス」開幕

西洋絵画に描かれたヴェネチアン・グラスを手がかりに、その美の歴史をたどる特別な展示。同館所蔵の名品約100点が、複製絵画22点と共に新たな視点から紹介される。

・ダ・ヴィンチが描いた空想上の「幻の花器」を現代の名匠が再現

レオナルド・ダ・ヴィンチが《カーネーションの聖母》(1475年頃・複製画)に描いた、当時の技術では実現不可能とされた空想上のガラス器。それを現代のヴェネチア・ムラーノ島のマエストロ、ダヴィデ・フイン氏が再現した《レオナルドの花器》(2026年)があわせて特別展示される。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《カーネーションの聖母》1475年頃(複製) ミュンヘン アルテピナコテーク (C) Bayerische Staatsgemäldesammlungen

ダヴィデ・フイン《レオナルドの花器》2026年(再現作品) 箱根ガラスの森美術館

タイトル： 描かれたヴェネチアン・グラス ～箱根ガラスの森美術館コレクション～

会期：2026年7月18日(土)～2027年1月11日(祝・月) ※会期中無休

主催：箱根ガラスの森美術館、毎日新聞社

後援：イタリア大使館、イタリア文化会館、ヴェネチア市立美術館財団、箱根町

・【夏休み限定】お子さま向け「鑑賞ガイド」の無料配布

7月18日～8月31日の期間中、特別企画展を楽しみながら学べるクイズ付きの「鑑賞ガイド」が配布される(受付時間/10:00～16:30)。

・30周年特別展 展覧会カタログの販売

同展監修者のローザ・バロヴィエール・メンタスティ女史の論考や、ダヴィデ・フイン氏のインタビューなどを収録した贅沢な1冊が7月18日より販売される(税込2,500円/112ページ)。

【見どころ②】目の前で炎から命が吹き込まれる！特別制作実演

5千種10万点の品ぞろえを誇るミュージアム・ショップでは、イタリア「Progetto Vetro社」より職人ブルーノ・コンティエロ氏が来日。

約1,300℃の炎でガラスを熔かし、独自の昆虫や動物たちのガラス細工を作り上げる伝統技法「バーナーワーク」のライブ実演を間近で見ることができる。

開催期間：7月18日(土)～8月17日(月) ※7月は火曜、8月は水曜休演予定 時間：10:30～16:30(最終日は16:00まで、休憩あり) 場所：ミュージアム・ショップ 3階

【見どころ③】世界にひとつのマイグラスを作る「体験工房」

館内の2つの工房では、夏休みの自由研究や旅の記念にぴったりの手作り体験を毎日開催(事前予約優先)。

・【ヴェトロ体験工房】

ガラスを熔かして接合する「フュージング」で、ストラップやネックレスなどのアクセサリーを制作(季節限定モチーフ：税込2,400円/制作時間：約20～30分)。

※ガラス部分のモチーフによって体験料金が異なる。

※お渡しは制作後約70分、毎時間の最大定員4名まで。

・【サンドブラスト体験工房】

グラスに砂を吹き付けてオリジナルの模様を彫刻(体験料金：税込1,600円～/制作時間：約40～60分)。

※グラスの種類によって体験料金が異なる。 ※毎時間の最大定員8名まで。

【見どころ④】「うかいグループ」監修 30周年を祝う極上の美食

テラスから箱根の豊かな自然を望むカフェ・レストラン「カフェテラッツァうかい」では、鉄板料理「うかい亭」などを手掛けるうかいグループ監修による、30周年限定の贅沢なメニューが登場する。

・30周年スペシャルランチ

(2名分：税込10,000円)

おすすめのパスタ(ミートソース or シラス)や前菜盛り合わせ、デザート、乾杯ドリンク(ワインやこだわりジュース)を楽しめる期間限定特別ランチメニュー。

提供期間：7月21日(火)～9月30日(水)予定

提供時間：11:00～15:00

・30周年アフタヌーンティーセット

(2名分：税込8,000円)※1日15組限定

箱根の伝統工芸「寄木細工」の器と、色鮮やかなガラスの器で提供する、同館ならではの特別セット。ローストビーフや季節のフルーツ、プリンなどを優雅に味わう、1日15組限定のプレミアムなひとときとなる。

提供期間：7月18日(土)～2027年1月11日(月・祝)予定

提供時間：14:00～17:00

「箱根ガラスの森美術館」の詳細は公式サイトにて。