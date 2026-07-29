mgk、千葉雄喜とのコラボシングル「JJK」MV公開

グラミー賞ノミネート・アーティストmgkが、千葉雄喜とのコラボレーション・シングル「JJK」をリリース。Sam Cahill監督によるミュージック・ビデオも公開となった。

両アーティストの化学反応を軸にした「JJK」は、mgkと千葉雄喜が、それぞれの個性を際立たせる重厚なプロダクションの上でヴァースを交わす一曲。異なるスタイルを持つ二人の魅力が鮮やかに交差している。Sam Cahillが監督を務めたミュージックビデオでは、二人が日本の寺院を思わせる空間を巡りながらパフォーマンスを披露。シネマティックな映像表現によって、楽曲の持つ世界観をさらに引き立てている。また、「JJK」の公式アニメーション・シングルアートワークは Maggiolinaが制作。躍動感あふれるビジュアルデザインが、本コラボレーションの美学をより鮮明に表現している。

日本を代表する影響力の高いヒップホップ・アーティストの一人である千葉雄喜は、「チーム友達」をはじめ、全米チャート「US World Digital Song Sales」1位獲得のミーガン・ザ・スタリオンとの曲「Mamushi」、さらにマーダ・ビーツ、フェイド、ビッグ・ショーンらとのコラボレーションを通じて、世界的な支持を確立してきた。オーストラリアおよびヨーロッパでのヘッドライン・ツアーをソールドアウトさせた千葉雄喜は、今年11月に自身初となる北米ヘッドライン・ツアーをスタートする予定で、国際的な飛躍をさらに加速させている。

mgk は「SUMMER SONIC 2026」の大阪・東京公演に出演することが決定しており、2019年以来となる待望の来日公演を果たすこととなる。

＜リリース情報＞

mgk, Yuki Chiba

「JJK」

配信中

https://umj.lnk.to/mgk_YC_JJK

日本公式 HP：https://www.universal-music.co.jp/machine-gun-kelly/

海外公式 HP：https://store.machinegunkelly.com/