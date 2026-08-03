JR東海は3日、東海道本線草薙駅の開業100周年と橋上駅舎完成10周年を記念し、さまざまな企画を実施すると発表した。9月12～13日に草薙駅北口芝生広場でイベントを開催するほか、9月13日に臨時急行「アンサンブルトレイン草薙」号を運行し、車内で生演奏を行う。

臨時急行「アンサンブルトレイン草薙」号は浜松駅11時14分発・草薙駅12時43分着で運行予定とされ、途中駅には停車しない。313系4両編成を使用し、全車普通車指定席で運転するとしており、車内企画を実施する2・4号車の一部座席のみ発売する。

車内にて、2025年の東海吹奏楽コンクールで金賞を受賞した東海大学付属静岡翔洋高校吹奏楽部がアンサンブル演奏を披露。フルート五重奏、サクソフォン四重奏、木管二重奏、金管六重奏の披露を予定し、2・4号車の車両中央に演奏者を配置する。7～10番席は進行方向と逆向きになるが、演奏者に向いた配置にするという。乗車券の他に急行券と指定席券が必要で、定期券での乗車は不可(定期券を持つ場合も普通乗車券の購入が必要)。急行券・指定席券は8月13日10時から、全国のJR線のおもな駅と旅行会社で発売する。

草薙駅北口芝生広場で9月12・13日に開催する記念イベントでは、JR東海のこども制服着用体験をはじめ、373系(特急「ふじかわ」などに使用)の車両パネルと「鉄道むすめ」身延くおん・御殿場おとめの等身大パネルを設置。9月12日に踏切非常ボタン押し体験、9月13日に東海大学付属静岡翔洋高校吹奏楽部約100人による演奏を予定している。

草薙駅旧駅舎の写真カードも各日先着1,000人に配布する。なお、9月12日に草薙駅周辺のおすすめスポットを巡る記念さわやかウォーキングも開催される。