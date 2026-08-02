能勢電鉄は、間もなく引退する1700系1757編成への感謝を込め、「Legend 1757 -Final-」と銘打った企画を実施すると発表した。旧阪急2000系として誕生して以来、64年にわたり走り続けてきた同編成の活躍を後世へ伝え、引退までの花道を飾るとしている。

能勢電鉄が1700系1757編成の引退企画「Legend 1757 -Final-」を開催

企画の一環で1757編成に特製ヘッドマークと車内記念プレートを掲出し、期間限定で運行。8月末まで「古参 / 感謝」角板ヘッドマーク、9月から11月末まで「惜別」ヘッドマークを掲出する予定だという。車両運用の都合により、運行開始日や期間を変更する場合がある。

オーダーメイド腕時計ブランド「RENAUTUS(ルノータス)」と提携し、「Legend 1757 記念腕時計」を公式オンラインショップ「のせでんショップ」限定で受注販売。文字盤などに「Legend 1757」の意匠を取り入れ、裏蓋に1757編成のイラストと「1962-2026」などを刻印した。全商品をオリジナルボックスに入れて届けるとのこと。

全9パターンを用意し、クラシッククオーツモデルは「クラシックマルーン01」(4万2,000円)、「クラシックマルーン02」(3万8,000円)、「クラシックマルーン03(Lady's)」(3万2,000円)を設定。ダイバーズモデルは、ラバーベルト仕様が各3万3,000円、メタルベルト仕様が各4万2,000円。「Pocket Watch(チェーン付)」は3万円。8月10日12時から予約開始し、期間は2027年3月末までの予定。予約は月単位で受け付け、商品は翌月中旬頃に発送する。

1757編成に特製ヘッドマークと車内記念プレートを掲出して運行

特製ヘッドマークと車内記念プレート掲出イメージ

引退記念グッズも発売

記念グッズは8月21日12時以降に「のせでんショップ」で販売開始。「古参 / 感謝」ミニチュアマグネット2枚セット(1,000円)、「古参 / 感謝」2連アクリルキーホルダー(各1,000円)、車内掲出記念プレート2枚セット(2,000円)、運転席車番プレート「C#1757 / C#1707」(各700円)、「確認喚呼の励行」キーホルダー(800円)などそろえる。他にも「惜別」ヘッドマーク関連グッズを9月以降に発売するとしている。