テレビ朝日は、『アメトーーーーーーク 夏の鉄道＆昭和お菓子南田ファンクラブ設立 祖母菓子3時間SP』を7月2日の19時から21時54分まで放送。「豪華2本立ての内容」となっており、鉄道の魅力や熱い瞬間をプレゼンする「鉄道ファンクラブ」も開催される。

2年ぶりの開催となる「鉄道ファンクラブ」には、礼二さん(中川家)、石原良純さん、伊藤壮吾さん(SUPER★DRAGON)、市川紗椰さん、徳永ゆうきさん、岡安章介さん(ななめ45°)、吉川正洋さん(ダーリンハニー)、南田裕介氏といった鉄道を愛するおなじみのメンバーが集結。久々の開催とあって、メンバーはここまでため込んできた鉄道愛を噴出させ、進化し続ける鉄道の魅力や熱い瞬間を蛍原徹さんや飯塚悟志さん(東京03)、瀧本美織さんにプレゼンする。

礼二さんは「2026年新型車両＆ニュース」を紹介。高瀬舟をイメージした東武東上線の新型車両90000系をはじめ、20年ぶりの新型車両としたデビューした江ノ電700形、約100年ぶりに料理提供を実現した南海電鉄の観光列車「GRAN天空」などが登場する。

東海道新幹線に今年10月から登場予定の完全個室「Supreme Class(スプリームクラス)」が紹介され、蛍原さんが興奮する場面も。新たに荷物輸送サービス「はこビュン」のモノマネもラインナップした礼二さんの鉄道モノマネも必見だという。

「熊本は鉄道王国!」という礼二さん、吉川さん、南田氏は、「熊本・鉄道乗り尽くしツアー」を敢行。熊本市電の車庫を見学し、JR九州の観光列車「かわせみ やませみ」に乗車するほか、南阿蘇鉄道のトロッコ列車「ゆうすげ号」で高さ60m以上の橋梁と阿蘇の大自然を堪能する。一方、以前から最高速度120km/hで走行する京急線快特の凄さを熱弁している良純さんは、ついに念願のロケで120km/hの世界をリポートする。

名鉄常滑線・名古屋本線(愛知県)が交差後の同時入線に挑戦する「芸術的同時入線」や、京阪本線・東海道新幹線・JR在来線で同時交差を狙う「夢の3線同時交差!」にも挑戦。廃止の決まった「地方ローカル線」を良純さんがプレゼンし、市川さんが激推しする「●●に突入する路面電車」、徳永さんがプレゼンする「海が見える絶景駅」などのスポットも紹介する。

自分の乗っている車両を建物や対向車両に映す「ダブル反射鉄」、街中のありとあらゆる隙間から鉄道をとらえる「隙間鉄」、鏡に映った車両を激写する「ミラー鉄」、かつて使用された怖すぎる新幹線車内メロディなど、マニアックなプレゼンも続々登場するという。