JR九州は、「令和8年熊本地震」(7月28日16時27分発生、最大震度7を観測)の影響で九州新幹線が運転見合わせとなっていることを受けて、鹿児島中央発宮崎行の臨時特急列車(全車自由席)を運転する。宮崎駅で小倉方面の特急列車に接続するとのこと。

臨時特急列車の運転時刻は鹿児島中央駅14時45分発・宮崎駅16時53分着。途中の鹿児島駅、隼人駅、国分駅、霧島神宮駅、西都城駅、都城駅、南宮崎駅に停車する。終点の宮崎駅で、特急列車の上り「にちりん16号」(宮崎駅17時27分発・小倉駅22時27分着)に接続。小倉駅で山陽新幹線および博多方面の特急「かささぎ」に乗り継げる。

九州新幹線は7月28日の地震発生後から全線(博多～鹿児島中央間)で列車の運転を取りやめている。7月29日は熊本～鹿児島中央間で終日運転取りやめに。博多～熊本間も始発列車から運転取りやめ(線路・設備点検等のため)となっていたが、博多～筑後船小屋間で17時頃から本数を減らして運転再開することが決まった。筑後船小屋～熊本間は終日運転取りやめとする。

なお、国土交通省が公表した被害状況の中で、九州新幹線の車両基地である熊本総合車両所にて「線路の変状」(点検継続中)が報告されている。