熊本県熊本地方で7月28日16時27分頃、最大震度7を観測する地震が発生。有明海、八代海などで津波注意報が発表されている。地震の発生を受けて、JR九州は九州新幹線の全線および熊本地区を中心とした在来線で列車の運転を見合わせている。

気象庁の発表によれば、熊本県熊本地方で発生した地震は震源の深さ10km、マグニチュードは「M7.1」とのこと。熊本地方で最大震度7、熊本県内を中心に震度6強・震度6弱を観測したほか、九州内の全域にわたって震度3以上を観測している。

地震発生後、JR九州は新幹線・在来線の全線区で運転を見合わせた。17時34分の時点で、九州新幹線は博多～鹿児島中央間の全線で運転を見合わせている。九州新幹線と直通運転を実施している山陽新幹線も、一部列車の遅延や行先変更などが発生しているという。

熊本地区の在来線も、鹿児島本線大牟田～熊本～八代間、豊肥本線熊本～豊後竹田間、三角線宇土～三角間(全線)で列車の運転を見合わせている。長崎本線江北～諫早間、日豊本線・鹿児島本線大分～鹿児島中央～川内間、吉都線・肥薩線都城～吉松～隼人間も運転見合わせに。これらの線区以外については、安全確認が終わり次第、順次運転再開するとしている。