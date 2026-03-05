飼育放棄された犬を保護して、毛を刈ってあげたら……？ YouTubeで動画が7300万回を超える再生数を集めるなど話題を呼んでいます。

動画を投稿したのは、東欧はセルビアのYouTubeチャンネル「Groom House」（@GroomHouse）。セルビアでは捨て犬が社会問題化しているとのことで、野犬を保護し飼い主を探す活動が盛んなのだそうです。

絡んでしまった毛が痛々しい

今回救助したのは、ストリートで見つけた大きな犬です。近所にいた女性に話をきいたところ、「2週間ほど前に誰かが置いていった」とのこと。全身の毛が伸びきり、まるで“ドレッドヘア”のように絡んでしまっています。

まるでドレッドヘアのように固まっています

まずは診察台の上に乗せ、カーペットのようになった毛をバリカンでを刈っていきます。顔回りの毛を刈ると、おっと、お顔が出てきましたね。

分厚いコートのような毛をバリカンで刈る

マダニを除去

いよいよ重たい毛が刈り終わり、だいぶスッキリしました！ シャンプーをして身体をきれいにしていきます。

たっぷりのシャンプーで全身をきれいに

肌が見えると、寄生虫による被害の状況が明らかに。身体を小さな虫が歩いていたり、血を吸っている最中なのか、ガッチリと皮膚にかみついて離れないダニもいます。これらを丁寧に、一匹ずつピンセットで引き抜いていき、結果として15匹のマダニを除去できました。

皮膚に食い込んだマダニを一つずつ取り除く

タオルで身体を拭いてドライヤーで乾かしたら、続いては爪のお手入れです。肉球周りの毛をバリカンで剃って見えやすくしたら、専用のハサミでチョキチョキと切っていきます。

大きなタオルで全身を包んで水分を拭き取る

いよいよ仕上げ！

最後の仕上げに細かくはみ出た毛を切ってあげたら、いよいよトリミングは完了です！ きれいになって頭を撫でられるワンちゃん、とっても気持ちよさそうですね。ちなみにこちらのワンちゃんは、最初に話を聞いた女性が引き取ることになったとのこと。本当によかったですね……。

投稿には、「とってもすてきな仕事です」「これからは末永く幸せな生活を送れますように」「これは今までで最高のビデオ」といった多くのコメントが寄せられています。