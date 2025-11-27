豆柴のうに(オス・6才)とゴールデンレトリバーのおから(メス・4才)の成長日記を発信しているYouTubeチャンネル「豆柴うに&ゴールデンレトリバーおから UNI&OKARA」。

2匹のお茶目な日常が大人気のチャンネルなのですが、そんな2匹のご主人のもとに、2024年、娘さん(ほのちゃん)が誕生。ご両親だけでなく、2匹からも愛情を注がれて育ったほのちゃんはすくすくと成長し、すっかり“仲良し3人組“のよう。

そんな3人の日常動画から、今回は「1歳児に何度もタオルをかけられ一緒に寝ようと誘われるゴールデンレトリバー」を紹介します。

こちらが、豆柴のうにとゴールデンレトリバーのおからです。バナナをもらおうとお行儀よく待つ姿、とっても可愛いらしいですね。兄弟のように育った2匹は、時々ケンカもするけれど、うにがおからの顔をペロペロしたり、一緒に眠っちゃったりする仲良し兄弟。

さて、ママがキッチンにいるある日のこと。リビングで気持ちよさそうに寝てしまったうにとおから。そこへ、ほのちゃんがやって来て……



おからにバスタオルをかけてあげるほのちゃん

寝ているおからの頭にバスタオルをバサッと大胆にかけると、「ねんね～」と言いながら、頭をポンポンッポンポンッ(結構強めw)。これ、ほのちゃんなりの優しさなんですよね。かわいい!!

この後も、何度もバスタオルをバサッとされたり、アンパンマンのフィギュアを頭に乗せられたり、顔をグニュっとされても起きないおから。寝たふりをしているだけかもしれませんが、そんなおからにほのちゃんは……

ちゅ～って!! なんて愛おしい光景。

そのうち、おからと一緒に寝たくなっちゃったほのちゃんは、おからの大きな体にぴと～んともたれかかります。

ママにバスタオルをかけてもらうと……

おからと一緒に寝られてご満悦のほのちゃん

この笑顔! 最高ですね!!

優しいほのちゃんと、自由奔放なほのちゃんの行動を大人しく受け入れてあげる心優しきお姉ちゃん犬おから。そんな2人を横目に爆睡するうに。どの場面も愛おしすぎて癒されます。

コメント欄には、「登場人物全員可愛い」「皆仲良しでイイね」「ほのちゃん優しいし可愛すぎるんよ」「ほのちゃん最高! 予測不能の行動 面白すぎるね」「可愛い過ぎて 動画を何回も見てました! 何時も癒やしを有り難う」といった声が多数寄せられ、執筆時点までに56万回再生を記録しているんです。

兄弟のようにすくすくと成長するほのちゃんと愛犬たち。これからも3人の成長ぶりが楽しみです!!