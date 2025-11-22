赤ちゃんと犬はどちらも“可愛い”という共通点を持っています。そして、この2つの可愛いが合わさると、さらなる可愛いが生まれることはもはや必然です。

シベリアンハスキーの「いちみちゃん」の日常を映し出したYouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」では、投稿者さんの生まれたばかりの赤ちゃんといちみちゃんが触れ合う動画が話題を呼んでいます。

気持ちが落ち着かない雰囲気のいちみちゃん

出産に伴う入院のため、ママさんと1週間会えなかったいちみちゃん。この日は久しぶりにママさんと会えるため、どこかソワソワしたご様子。

すかさず匂いをチェックするいちみちゃん

ママさんがいちみちゃんが待つ部屋の扉を開けると、いちみちゃんはすごい勢いで甘え始めます。1週間会えなかった寂しさを爆発させるように、お腹に顔をうずめたり、右ひじの匂いをかいだりと、ありとあらゆる甘えた行動を連発。

ママさんとの楽しいひと時を過ごし、いちみちゃんが落ち着きを見せた後、いよいよ動画のメインイベント“赤ちゃんとの初対面”がスタート。最初は若干戸惑っているのか、赤ちゃんの周りをグルグル回り、頭やお尻の匂いをかいでいきます。

顔をまじまじと覗き見ます

徐々に赤ちゃんに慣れてきた、いちみちゃん。鼻先を赤ちゃんの顔に近づけるなど、積極的に赤ちゃんについて理解しようとします。

ベッドに鼻を突き刺して匂いをクンクン

その後、赤ちゃんをベッドに寝かしつけると、赤ちゃんともっとコミュニケーションを取りたいのか、ベッドに何度も顔を当てます。一方、赤ちゃんはそんないちみちゃんの気持ちを知ることもなく、幸せそうな顔でスヤスヤと眠っているのでした。

いちみちゃんと赤ちゃんの可愛いがパンパンにつまった同動画には、「愛しか無い世界すぎる」「癒されすぎた」など、幸福感に満たされた視聴者からのコメントが殺到。今後も、いちみちゃんと赤ちゃんが登場する動画に期待したいですね。