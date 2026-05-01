はじめは怯えていた保護犬が、1年後……。2匹の感動的な成長が、YouTubeで13万回を超えて再生されるなど話題を呼んでいます。

動画を投稿したのは、コーギー犬のアルくんや、MIX犬のアイちゃん、預かっている保護犬の日常を投稿しているYouTubeチャンネル「アルくんアイちゃんと野犬さんたち」です。

生後2カ月の保護犬を迎え入れ……

今回は、生後2カ月で保護した野犬の男の子「波平」くんと、女の子「礒」ちゃんの、1年間の成長の様子を紹介しました。

生後2ヶ月で保護された直後の波平くんと礒ちゃん

保護した当初は人間との接触がほとんどなかったとのことで、ケージの中で身を寄せ合い、震えるばかりでした。ご飯をあげたり、シャワーをするだけでも大騒ぎだったのです。

人間との接触にパニックを起こしてしまうこともありました

先住犬の存在が心を開くきっかけに

それを救ったのが、先住犬たちの存在。もともと野犬だった2匹は、群れの中での生活に慣れていたようです。次第に心をひらきはじめ、飼い主さんたち人間にも慣れていきました。緊張がほどけた様子、とってもかわいいですね……。

先輩犬の大きな懐にすっかり安心しきっている様子

飼い主さんが「ちょっと苦戦した」と話すのが、お散歩練習です。慣れない人間の世界、本当に怖いことが多かったんでしょうね……。ここでも先輩たちが見本を見せてくれ、少しずつ上達。最終的にはドッグランを楽しんだり、病院にも怯えずに入れたり、カフェでまったり過ごせたりするようにもなったのでした。成長ぶりがすごい！

教えてもらう側から、教える側へ

すっかり顔つきが大人っぽくなった頃、ついに後輩の保護犬を迎えます。少し前までは先輩に「教えてもらう側」だった2匹ですが……？

後輩犬に腕枕をしてあげたり、おんぶで寝かしつけてあげたりする様子は、すっかりお兄さん・お姉さん。飼い主さんも「自分たちが先輩犬からしてもらったことを後輩にしてるのかな？ と感じることがある」のだそうです。

感動の1歳バースデーへ

そして、2匹は1歳の誕生日を迎えます。用意されたのは、生馬肉のケーキと犬用のケーキです。二人とも美味しそうにたべていますねー！ 1年前はあんなに小さくなって震えていたのに……。2匹の幸せな成長ぶりには驚かされつつも、思わずグッときてしまいます。

ついに1歳の誕生日を迎えた波平くんと礒ちゃん

投稿には、「なんでこんなに可愛いんだろうね」「幸せとはこういうこと」「幸せなご縁が見つかりますように」「うるっときました」など多くの称賛が寄せられています。