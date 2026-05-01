はじめは怯えていた保護犬が、1年後……。2匹の感動的な成長が、YouTubeで13万回を超えて再生されるなど話題を呼んでいます。

動画を投稿したのは、コーギー犬のアルくんや、MIX犬のアイちゃん、預かっている保護犬の日常を投稿しているYouTubeチャンネル「アルくんアイちゃんと野犬さんたち」です。

生後2カ月の保護犬を迎え入れ……

今回は、生後2カ月で保護した野犬の男の子「波平」くんと、女の子「礒」ちゃんの、1年間の成長の様子を紹介しました。

  • 生後2ヶ月で保護された直後の波平くんと礒ちゃん

    生後2ヶ月で保護された直後の波平くんと礒ちゃん

保護した当初は人間との接触がほとんどなかったとのことで、ケージの中で身を寄せ合い、震えるばかりでした。ご飯をあげたり、シャワーをするだけでも大騒ぎだったのです。

  • 美味しいものを差し出しても、人間の手が怖くて逃げてしまう状態でした

    美味しいものを差し出しても、人間の手が怖くて逃げてしまう状態でした

  • 初めてのシャンプー。壁の隅っこに張り付いて固まっています

    初めてのシャンプー。壁の隅っこに張り付いて固まっています

  • 人間との接触にパニックを起こしてしまうこともありました

    人間との接触にパニックを起こしてしまうこともありました

先住犬の存在が心を開くきっかけに

それを救ったのが、先住犬たちの存在。もともと野犬だった2匹は、群れの中での生活に慣れていたようです。次第に心をひらきはじめ、飼い主さんたち人間にも慣れていきました。緊張がほどけた様子、とってもかわいいですね……。

  • 先住犬たちのおかげで、ケージの外でも少しずつ緊張が和らぎます

    先住犬たちのおかげで、ケージの外でも少しずつ緊張が和らぎます

  • 先輩犬の大きな懐にすっかり安心しきっている様子

    先輩犬の大きな懐にすっかり安心しきっている様子

飼い主さんが「ちょっと苦戦した」と話すのが、お散歩練習です。慣れない人間の世界、本当に怖いことが多かったんでしょうね……。ここでも先輩たちが見本を見せてくれ、少しずつ上達。最終的にはドッグランを楽しんだり、病院にも怯えずに入れたり、カフェでまったり過ごせたりするようにもなったのでした。成長ぶりがすごい！

  • 外の世界にビクビク。お散歩練習は少し苦戦したそうです

    外の世界にビクビク。お散歩練習は少し苦戦したそうです

  • 今ではドッグランを全力の笑顔で楽しめるまでに成長！

    今ではドッグランを全力の笑顔で楽しめるまでに成長！

教えてもらう側から、教える側へ

すっかり顔つきが大人っぽくなった頃、ついに後輩の保護犬を迎えます。少し前までは先輩に「教えてもらう側」だった2匹ですが……？

  • すっかりお兄さん・お姉さんの顔つきになり、初めての後輩をお出迎え

    すっかりお兄さん・お姉さんの顔つきになり、初めての後輩をお出迎え

後輩犬に腕枕をしてあげたり、おんぶで寝かしつけてあげたりする様子は、すっかりお兄さん・お姉さん。飼い主さんも「自分たちが先輩犬からしてもらったことを後輩にしてるのかな？　と感じることがある」のだそうです。

  • 先輩犬から受けた優しさを、後輩へしっかりと引き継いでいます

    先輩犬から受けた優しさを、後輩へしっかりと引き継いでいます

感動の1歳バースデーへ

そして、2匹は1歳の誕生日を迎えます。用意されたのは、生馬肉のケーキと犬用のケーキです。二人とも美味しそうにたべていますねー！　1年前はあんなに小さくなって震えていたのに……。2匹の幸せな成長ぶりには驚かされつつも、思わずグッときてしまいます。

  • ついに1歳の誕生日を迎えた波平くんと礒ちゃん

    ついに1歳の誕生日を迎えた波平くんと礒ちゃん

  • 豪華な生馬肉のケーキと犬用ケーキでお祝い！

    豪華な生馬肉のケーキと犬用ケーキでお祝い！

投稿には、「なんでこんなに可愛いんだろうね」「幸せとはこういうこと」「幸せなご縁が見つかりますように」「うるっときました」など多くの称賛が寄せられています。

  • 最高のご縁が見つかるまで、これからも楽しく元気に過ごしてね！

    最高のご縁が見つかるまで、これからも楽しく元気に過ごしてね！

増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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