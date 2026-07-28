ファミリーマートは7月28日、伊藤園の「お～いお茶 緑茶」「お～いお茶 濃い茶」のいずれか1個購入すると、「お～いお茶 濃く香るほうじ茶」が1個もらえるキャンペーンを開始した。

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。今回は、伊藤園のお茶を1個買うと、もう1個もらえるキャンペーンを実施する。発券期間は7月28日～8月3日。引換期間は8月4日AM7時～8月10日。

発券対象商品(買うと)は、「お～いお茶 緑茶 600ml」(186円)と「伊藤園 お～いお茶 濃い茶 600ml」(186円)。引換対象商品(もらえる) は「お～いお茶 濃く香るほうじ茶 600ml」(186円)。いずれもホットは対象外。

「お～いお茶 緑茶 600ml」(186円)/「伊藤園 お～いお茶 濃い茶 600ml」(186円)

「お～いお茶 濃く香るほうじ茶 600ml」(186円)

大谷翔平選手プレミアムデザインボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION」も本キャンペーンの対象となる(緑茶のみ)。本製品は、2025年シーズンに大谷選手が放ったレギュラーシーズン55本、ポストシーズン8本のホームランの名シーンをそれぞれイラスト化し、大谷選手の野球史に刻まれる偉業を一連のストーリーとして表現した、全63種のプレミアムデザインボトル。ホームランが生まれた瞬間の躍動感や記憶に残るシーンを描くことで、2025年シーズンを振り返りながら楽しめるコレクション仕様となっている。