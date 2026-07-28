ヤッホーブルーイングは7月28日、「フルーツデタジャン」(337円)を全国のファミリーマート酒類取扱店舗で発売する。

同商品のビアスタイル(ビールの種類)は「フルーツベルジャンホワイト」。ベルジャンホワイトはビアスタイルの一種で、スパイスや柑橘系果皮を使用したベルギー発祥の伝統的な白ビールを指す。フルーツデタジャンでは、オレンジピール・コリアンダーシードを使用したベルジャンホワイトに、2種のフルーツ(オレンジ・ピンクグレープフルーツ)果汁を加えた。ベルジャンホワイトらしい柑橘香・スパイシーさと、果汁由来のジューシーさやフルーティーさが重なった、暑い日にぴったりの爽やかな味わいが特長。一般的なビールと比較して苦味が穏やかで飲みやすいため、普段ビールを飲まない人でも楽しめるという。

同商品のコンセプトは「バカンス気分に浸りながら気分をプチあげる」。パッケージではグレープフルーツの浮島やビールの海でバカンス気分を表現した。

同商品は、ヤッホーブルーイング初のファミリーマート限定製品。同社の「クラフトビールの楽しさをより多くの人にけたい」という思いと、ファミリーマートの「クラフトビールで、日常のワクワク感と新しい味わい体験を提供したい」という思いが重なり合い、誕生した。ファミリーマートの「鶏肉のバジルクリームグラタン」や「完熟果実のおいしさドライみかん」などと一緒に飲むと、フルーツデタジャンの爽やかな香りや甘酸っぱさが引き立つ。そのほか、さっぱりしたサラダ・白身魚・チーズ・グラタン・ドライフルーツなどと合わせるのもおすすめだという。