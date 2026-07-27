いよいよ今週から8月となります。7月25日は全国6地点で40℃以上の「酷暑日」を観測。これで5日連続の酷暑日となり、観測史上最長の記録となりました。まさに災害級の猛暑ですが、水分や栄養補給を怠らず、元気に乗り切っていきたいものですね。

2026年7月・8月の新商品5選まとめ(7月28日〜8月3日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。甘旨ダレで味わうヒレカツ弁当、東京・神田「鬼金棒」監修の焼ラーメン、食べごたえ抜群の6個入り肉シュウマイ、じゃがいもの冷製ポタージュ、2種類の桃をたっぷり使用したカップかき氷など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「甘旨ダレのヒレカツ弁当」(537円)

価格 : 537円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

甘じょっぱいタレをしみこませた柔らかいヒレカツのお弁当。副菜に彩りの良いきんぴられんこんや野沢菜を添えました。

「鬼金棒監修 カラシビ焼き味噌らー麺」(646円)

価格 : 646円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

東京・神田の名店「鬼金棒」監修の焼ラーメン。中太の茹で中華麺を使用した、なめらかな焼麺です。味噌ベースの味付けに唐辛子のカラシビを加え、トッピングした辛みそを混ぜながら食べる仕立てです。

「こだわり肉シュウマイ」(468円)

価格 : 468円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

玉ねぎとたけのこの食感とお肉の旨みが特徴の肉シュウマイが6個入った、食べごたえのあるチルド惣菜です。

「冷たいじゃがいものポタージュ」(388円)

価格 : 388円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

暑い時期でもサラッと食べられる冷たいスープ。じゃがいもペーストとオニオンソテーを使用した野菜の旨みを感じられるスープにポテトをトッピングしました。

「セイカ たっぷり果肉ももかき氷」(228円)

価格 : 228円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

もも味かき氷の上に白桃と黄桃の果肉を贅沢にトッピングしたカップかき氷。2種類の桃をたっぷり使用することで、果肉のジューシー感と味の変化が楽しめる仕立てです。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

7月28日発売の新商品は、甘じょっぱいタレで柔らかなヒレカツを味わう「甘旨ダレのヒレカツ弁当」、神田の名店監修の焼ラーメン「鬼金棒監修 カラシビ焼き味噌らー麺」、おかずの一品にもお酒のお供にも重宝な「こだわり肉シュウマイ」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、蒸し暑い日にもサラッと食べられる「冷たいじゃがいものポタージュ」や、2種類の桃をたっぷり使用したリッチなカップかき氷「セイカ たっぷり果肉ももかき氷」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用