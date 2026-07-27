ファミリーマートは7月28日、通販代金や税金の支払い時にアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、抽選で「東京宝塚劇場ペアチケット」やファミマポイントが当たるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

キャンペーン期間中、店頭でアプリをレジで提示し、通販代金や公共料金、税金などを支払うと、支払い1件につきアプリにスタンプが1個たまる。必要数に応じたスタンプを交換することで、各特典に応募できる。

応募手順

チケット賞は第1回～第3回まで実施し、各回で異なる演目のペア観劇チケットを用意する。

第1回は、東京宝塚劇場 S席ペアチケットを合計150組300名にプレゼントする。スタンプ11個で応募できる。対象公演は、宝塚歌劇 星組公演 三井住友VISAカード シアター「RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Rama～」Based on SS Rajamouli's‘RRR'。Aコースは11月21日15:30開演(50組100名)、Bコースは11月22日15:30開演(50組100名)、Cコースは12月1日13:30開演(50組100名)となる。第2回は9月中旬頃、第3回は11月上旬頃に詳細の発表を予定している。

ポイント賞はスタンプ3個で応募できる。第1回～第3回まで各回100名、計300名にファミマポイント5,000円相当を贈呈する。

スタンプ付与期間は2026年7月28日～2027年1月11日。応募期間は、第1回が7月28日～9月21日、第2回が9月22日～11月16日、第3回が11月17日～2027年1月13日。残ったスタンプは第2回、第3回へそのまま引き継がれる。

各応募期間中、1回でも対象サービスをファミペイで支払うと当選確率が2倍となる。また、各応募期間中に1回でもファミペイで決済のうえ、「ファミペイ翌月払い」に登録すると当選確率が3倍になる。期間中に「ファミマふるさと納税」に登録すると当選確率が3倍になる。