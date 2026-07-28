ファミリーマートは7月27日、「揚げ物・お惣菜 超おトク祭り」開始から約2週間でクーポン累計発券枚数が約1,000万枚を突破したと発表した。

揚げ物・お惣菜 超おトク祭り

揚げ物・お惣菜の人気ランキングを発表

ファミリーマートでは7月14日から8月3日まで、ファミチキ各種を購入するたびに、次回揚げ物・お惣菜に使える50円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンを実施している。キャンペーン開始以降、クーポンの発券枚数は1,000万枚を突破、類似施策比で約110%を記録した。

今回、定番商品全14種類の中で特に多く購入された商品「人気ランキング ベスト3」も発表された。

第1位は「ファミチキ」(248円)。購入者からは、「外はサクサク、中はジューシーで最高!しかも50円クーポンまでもらえるなんて嬉しいです!」「食べやすくてジューシーで味もおいしい」 など、ファミチキならではのおいしさはもちろん、同キャンペーンのおトク感に対する喜びの声が寄せられている。

第2位は「ファミチキ(レッド)」(258円)だった。「レッドが好き!ちゃんと辛くておいしい!」「レッド食べたらピリ辛で最高!」など、刺激的な辛さとファミチキならではのジューシーな旨みの組み合わせに、辛いもの好きから熱い支持が寄せられている。

第3位は「スパイシーチキン」(220円)。「スパイシーチキン一択!」「スパイシーチキン相変わらずおいしすぎる」「殿堂入り!」など、根強いファンからの熱い声が多数寄せられている。やみつきになるスパイス感とジューシーな味わいで、夏場のおやつやおつまみ需要として高く支持されている。

対象商品は「レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜」すべて

ランキング上位の商品以外にも、50円引きレシートクーポンは「レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜」すべてに使用できる。一例として、「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)や「アメリカンドッグ」(150円)、「ジャンボフランク」(198円)、「ころじゃが(うま塩味)」(230円)、「炭火焼きとりももタレ」(150円)、「炭火焼きとりかわ塩」(150円)、「ファミから(醤油)」(108円)などが対象となる。