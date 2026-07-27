トミーテックと京都鉄道博物館は27日、「鉄道模型トミックス50周年展 in 京都鉄道博物館」を8月29日から9月23日まで開催すると発表した。鉄道模型ブランド「トミックス」の歩みを振り返る展示とNゲージジオラマ展示、運転体験、ワークショップなど展開する。

「鉄道模型トミックス50周年展 in 京都鉄道博物館」が8月29日から開催される

「トミックス」の発売50周年を記念した「鉄道模型トミックス50周年展 in 京都鉄道博物館」は京都鉄道博物館本館2階の企画展示室を会場に開催。トミックス伝統の組立て式レイアウトを使用したNゲージジオラマでは、新幹線が走る風景や街中、山岳地帯など再現し、模型列車が走行する。これから発売する新製品も展示するほか、過去50年間に販売された代表的な製品も展示し、同じ形式の車両について発売時期による違いを比較できるようにする。

50年間で制作されたカタログ46冊から厳選した表紙画像や、代表的な製品の雑誌広告も紹介する。トミックスの豊富なレール製品を活用し、京都鉄道博物館周辺の線路配置を可能な限り再現したレイアウトも展示する。鉄道模型の運転体験コーナーや、博物館職員がこれから鉄道模型を始める人に向けて楽しみ方を紹介するコーナーも設ける。

Nゲージ大ジオラマ展示イメージ

トミックス50年の歩みを紹介する「ヒストリー展示」も(イメージ)

期間中の土休日、本館2階の鉄道ジオラマ前でワークショップを開催。京都鉄道博物館本館1階の車両工場エリアを再現したレールセットを組み立てる企画は各日11時・14時から実施する。所要時間は約45分。価格は9,800円。トミックス特製の無地貨車をオリジナルデザインに仕上げる「トミックスのお絵描き貨車をつくろう!」も実施。完成した貨車を企画展示室内の運転体験レイアウトで走らせ、撮影もできる。参加費は1,000円。クリアファイルが付属する。

ミュージアムショップで8月29日から関連グッズを販売。「ヨ5000形＆コム1形セット(京都鉄道博物館10周年＆TOMIX50周年記念ver.)」を6,000円で販売するほか、イベント開催期間限定のトミックス50周年グッズも取り扱う。