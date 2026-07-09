京都鉄道博物館は9日、デビュー20周年を迎えるキヤ141系事業用気動車の特別展示を8月2～8日に実施すると発表した。JR西日本の営業路線とつながった引込線を活用し、本館1階「車両のしくみ / 車両工場」エリアにG2編成(キクヤ141-2号車、キヤ141-2号車)を展示する。

キヤ141系事業用気動車

キヤ141系はJR西日本の事業用車両として、線路設備の検測などに使用されている。特別展示にあたり、デビュー20周年記念エンブレムをキヤ141系の前頭部と側面に掲出する。

期間中、キクヤ141-2号車の運転台見学付き入館券(4分間の運転台見学と入館券1枚、ノベルティーのA4クリアファイル1点)を販売。一般5,500円、大学生・高校生5,300円、中学生・小学生4,500円で購入できる。「アソビュー!」にて7月17日16時30分から8月8日16時まで、販売数量を285枚限定として販売。チケット1枚につき計2人(購入者本人と同伴者1人)まで参加できるが、同伴者は入館券の別途購入が必要となる。運転室内での写真・動画撮影はできない。

キクヤ141-2号車の車内イメージ

運転台とA4クリアファイル(イメージ)

8月7・8日、キクヤ141-2号車の車内を10分間見学できるチケットも販売する。開催時間は11～13時、内容は車内見学チケットとノベルティーとされ、入館券は別途購入が必要。発売額は一般4,000円、大学生・高校生3,800円、中学生・小学生3,000円。「アソビュー!」で7月18日16時30分から8月8日12時まで販売する。20枚限定のため、なくなり次第、終了となる。