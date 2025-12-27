タカラトミーグループのトミーテックは、鉄道模型ブランド「トミックス」から、阪急電鉄2000系をモデル化したNゲージ製品の販売開始について発表した。

トミックス「阪急電鉄 新2000系(宝塚線・第1編成)」イメージ

今回、「阪急電鉄 新2000系(宝塚線・第1編成)基本セット」と「阪急電鉄 新2000系(宝塚線・第1編成)増結セット」を発売。トミックスとして初めて阪急電鉄の車両をラインアップに加えたという。最大の特徴として、阪急電鉄のイメージを形作ってきた、深みのある「阪急マルーン」の色調を自社工場の最新塗装技術によって新規に開発し、艶のあるボディとして再現した点が挙げられる。

車両前面の列車種別識別灯は切替式とし、車体裏に設けたスイッチ操作により、両側点灯、片側点灯、消灯を選択できる仕様とした。走行装置はFS579形台車と床下機器類を新規製作し、2000系の外観と足回りの特徴を細部まで表現している。増結セットには、宝塚線での登場時を象徴する「デビューヘッドマーク」を付属。前面表示部のパーツと合わせて交換することで、実車の運行開始当初の姿を再現できる構成とした。

阪急電鉄の特徴である光沢を余すことなく再現

増結セットには宝塚線のヘッドマークが付属する

「阪急電鉄 新2000系(宝塚線・第1編成)基本セット」イメージ

価格は基本セット2万1,780円、増結セット1万6,940円。いずれも4両編成で、対象年齢は15歳以上。模型専門店や量販店のホビー売場、ホビー系通販サイトのほか、トミーテック公式通販サイト「テックステーション」で販売する。