ナガノ氏による人気コンテンツ「ちいかわ」初の映画化作品、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ が7月24日に公開。これにあわせて、映画本編の最新場面カット9点が解禁された。

本作で描かれるのは、シリーズでも高い人気を誇る長編エピソード「セイレーン編」。制作はサイピクが担当し、ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険を壮大な音楽と迫力ある映像で描く。

今回解禁された場面カットは、ラッコの剣を手にしたちいかわや、さすまたと剣の二刀流で戦うハチワレ、公開前から注目を集めていたうさぎのラップ歌唱など。このほか、人魚たちと"謎の歌"を披露するセイレーン、海中で戦う島二郎、華麗な剣さばきを見せるラッコ、モモンガ、古本屋、シーサー、くりまんじゅうらの姿も収められており、映画ならではのスケール感をうかがわせる内容となっている。

ストーリーは、ちいかわとハチワレのもとに、顔にチラシを貼り付けたうさぎが現れるところから始まる。"特別な島へご招待"と書かれた招待状をきっかけに、ちいかわたちはラッコとともに島へ向かう。島民の歓迎を受けて楽しい時間を過ごす一方で、巨大な"セイレーン"が島民を次々と連れ去っている事実を知り、討伐計画に巻き込まれていく。

また、公開初日の7月24日は、ちいかわたちがフジテレビ系の各番組に出演する。出演予定は以下の通り。

5:25〜9:00 「めざましテレビ」(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、島二郎)

9:00〜11:30 「ノンストップ!」(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、島二郎)

11:47〜13:50 「ぽかぽか」(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、島二郎)

13:50〜15:45 「旬感LIVE とれたてっ!」(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ)

15:42〜19:00 「Live News イット!」(ちいかわ、島二郎)

あわせて映画公式SNSでは、映画で活躍するキャラクターたちをそれぞれまとめた全10種の映像を、7月24日から1日1本ずつ公開していく予定だという。

(c)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会