【可愛い】「ちいかわパーク」に新登場したマスコットに「なんとかバニアや」「良すぎる」とファンざわつく

ファン待望の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開される7月24日、ちいかわパークでは、大人気「ミニマスコットキーリング」に新しいキャラクターが仲間入りする模様。
🚩ちいかわパーク 新商品情報🚩
.
7月24日(金)より登場⭐️
.
・ちいかわパーク ミニマスコットキーリング
(全7種) 各¥1,430(税込)
.
ころんとかわいいミニマスコットキーリングに、
新しいキャラクターが仲間入り🎉
(@chiikawa_parkjpより引用)
こちらが、ころんとかわいい手のひらサイズの「ちいかわパーク ミニマスコットキーリング」です。今回新たに仲間入りしたのは、2体の「鎧さん」(金と銀?)と「オデ」「ゴブリン」。さらに、いつもとなんか違う「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」っぽい3体の計7種。
実はこの「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」っぽい3体は、作中に登場した通称「なんとかバニア」のぬいぐるみなんです。それがそのままミニマスコットになっちゃうなんて、おもしろい展開ですよね。
SNSで紹介されると、「なんとかバニアやwww」「ゴブリィィィィィィン!!!! 丸くて可愛い!!!」「このサイズ感…このフォルム…良すぎるじゃぁないのォ ─────ッ!!(もうお金ないよ定期)」「なんとかバニアだ～かわいい」と話題に。執筆時点までに3万ものいいねが寄せられています。
価格は1体1,430円。お気に入りの子をゲットして、映画館に一緒にお出かけしてみてはいかがでしょうか。
🚩ちいかわパーク 新商品情報🚩— ちいかわパーク【公式】 (@chiikawa_parkjp) July 16, 2026
7月24日（金）より登場⭐️
・ちいかわパーク ミニマスコットキーリング
（全7種） 各¥1,430（税込）
ころんとかわいいミニマスコットキーリングに、
新しいキャラクターが仲間入り🎉#ちいかわ #ちいかわパーク #Chiikawapark#ちいかわパーク1周年 pic.twitter.com/QCozXzz4DU