【可愛い】「ちいかわパーク」に新登場したマスコットに「なんとかバニアや」「良すぎる」とファンざわつく

ファン待望の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開される7月24日、ちいかわパークでは、大人気「ミニマスコットキーリング」に新しいキャラクターが仲間入りする模様。

🚩ちいかわパーク 新商品情報🚩

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7月24日(金)より登場⭐️

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・ちいかわパーク ミニマスコットキーリング

(全7種) 各¥1,430(税込)

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ころんとかわいいミニマスコットキーリングに、

新しいキャラクターが仲間入り🎉

(@chiikawa_parkjpより引用)

こちらが、ころんとかわいい手のひらサイズの「ちいかわパーク ミニマスコットキーリング」です。今回新たに仲間入りしたのは、2体の「鎧さん」(金と銀?)と「オデ」「ゴブリン」。さらに、いつもとなんか違う「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」っぽい3体の計7種。

実はこの「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」っぽい3体は、作中に登場した通称「なんとかバニア」のぬいぐるみなんです。それがそのままミニマスコットになっちゃうなんて、おもしろい展開ですよね。

SNSで紹介されると、「なんとかバニアやwww」「ゴブリィィィィィィン!!!! 丸くて可愛い!!!」「このサイズ感…このフォルム…良すぎるじゃぁないのォ ─────ッ!!(もうお金ないよ定期)」「なんとかバニアだ～かわいい」と話題に。執筆時点までに3万ものいいねが寄せられています。

価格は1体1,430円。お気に入りの子をゲットして、映画館に一緒にお出かけしてみてはいかがでしょうか。