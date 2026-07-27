ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#2が21日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

スザンヌが「芸能界に入るきっかけ」を回顧

来年中学2年生になる息子を持つシングルマザーのスザンヌは、10代で母になった女性たちのVTRを見て「こういうことも考えないといけない」「ちゃんと教えていかねば」と、親としてのリアルな心情を吐露。

そんなスザンヌは、14歳の頃、地元・熊本の街でスカウトされ、九州のご当地袋麺『うまかっちゃん』のCMオーディションに参加したことが「芸能界に入るきっかけだった」と回顧する。

「何をしていいか分からなかった。みなさん歌を歌ったり、演技をしたりしていた」と人生初のオーディションを振り返ると、「特技もなかったし、とりあえず“ブリッジ”を披露した」とまさかの行動に出たことを明かす。

「ブリッジをしたら、『その曲線がいいね』って言われてCMに出られることになった」と見事に合格を勝ち取った秘話を明るく語ったものの、屋敷裕政(ニューヨーク)は「歌ったりした子が可哀想ですよ」と痛烈なツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘った。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

人生初オーディションでブリッジ、「その曲線がいいね」と言われ…スザンヌが「芸能界に入るきっかけ」を回顧
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