いまや多くのアイドルファンに愛される一大ライブイベントとなった『＠JAM(アットジャム)』。だが、その歩みは決して順風満帆ではなかった。4年連続の赤字を経験し、一時は存続の危機に。それでもシーンの火を守るために走り続けてきたのが総合プロデューサーの橋元恵一氏(ソニー・ミュージックエンタテインメント／ライブエグザム)である。

そんなアットジャムが新たに、ノンアルコール飲料を片手にライブを楽しめる『サントリー ノンアルコール アイドルパーティー Vol.0 Produced by @JAM』を8月5日にZepp Haneda(TOKYO)で開催。アルコール飲料の提供を禁じてきたアットジャムに“ノンアル”が投入されることで、現場にはどのような変化が生まれるのか。橋元氏にその狙いと背景を聞いた――。

「多様なカルチャーを潰したくない」

――2010年に『ヲタジャム』、2011年に『アットジャム』がスタートしましたが、当時はアイドルシーンにどのような可能性を感じていたのでしょうか？

その当時はソニー・ミュージックの中にライブ事業部が立ち上がり、「ライブという形で新しいコンテンツを創造しよう」というミッションがありました。

ブラックミュージックをテーマにしたフェスやキャンプフェスなどもスタートするなか、「オタクを集めたフェスをやったら面白いんじゃないか」という話になり、言わば「コミックマーケットの音楽版」として始まったのが、前身の『ヲタジャム』です。

ただ、初年度にやってみて「オタク」という言葉で一くくりにするのはファン層も違い難しいこと、またネーミングも失礼なんじゃないか、と感じて……。それで2011年から、より音楽に特化したアットジャム」に名前を変え、アニソン、アイドル、ボカロをテーマに再始動しました。

――これまでを振り返って、最大のターニングポイントはどこでしたか？

2014年から横浜アリーナで『＠JAM EXPO』と銘打ったフェスを始めたのですが、僕自身それまでイベント制作の経験がなくて、事業としての収支管理がかなり甘かった。そのため最初はずっと赤字が続いていたんです。ただ、こんなこと言ったら会社に怒られそうですが、ビジネスとして利益を求めるより、「シーンを盛り上げる役割になりたい」という思いが強く、結果的に4年連続で大赤字を出してしまったんです(苦笑)

社内には「もうやめろ」という空気も漂っていましたし、2017年の開催中には、すでに赤字が確定していて「ああ、もう終わったな」と思ったこともあります。でも、アイドルシーンはどんどん面白くなっていて、ロックっぽいグループもいれば、ラップを歌う子もいる。この多様なカルチャーを潰したくないな、というモチベーションだけで動いていました。

――その苦境をどうやって乗り越えたのでしょうか。

2018年から日本テレビさんと共催でフェスをやるようになり、そこから初めて黒字転換できました。今は、複数のパートナー企業さんと一緒に事業を運営しています。リスクを分散し、みんなでつらい思いもおいしい思いも分け合えるようになったことで、正直、精神的にも随分楽になりましたね。

ただ、これで金儲けしたいとは今も思っていなくて。アイドルになりたい子のための学校を作ったり、プロモーション用の配信番組を制作したりと、今も昔もシーン全体の活性化を常に第一に考えています。