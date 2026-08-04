THE RAMPAGE吉野北人 ライブ前に必ず聴く“勝負曲”は？「自分も歌が上手くなった気持ちになれる」“夏曲”プレイリストもオンエア

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルで、俳優やソロアーティストとしても活躍中の吉野北人（よしの・ほくと）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「吉野北人 サステナ＊デイズ supported by クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。

7月18日（土）の放送では、吉野が厳選した楽曲をお届けする「プレイリスト企画」の拡大版が放送されました。

◆ライブ前に必ず聴く！吉野北人の“マインドを高める勝負曲”とは？

リスナーから届いた「大事なお仕事の前に緊張をほぐすために聴く曲はありますか？」という質問に対し、吉野はマイケル・ジャクソンも参加したプロジェクトU.S.A. for Africaの名曲『We Are The World』を挙げました。

吉野は「マイケル・ジャクソンさんだけではなく、当時のシーンを彩った様々なアーティストが参加している壮大な楽曲です。その壮大さにアーティストの力が加わって、すごいエネルギーを醸し出しているんですよね」と楽曲の魅力を熱弁。

さらに、「皆さん当たり前に歌が素晴らしいので、聴いていると自分も歌が上手くなったような気持ちになれるんです（笑）。そういうマインドはすごく大事なので、歌が上手な方の音楽を聴いて自分の気持ちを上げています」と、ライブ前の意外なルーティンとマインドセット法を明かしました。

◆夏を彩る「極上夏曲プレイリスト」を吉野北人が選曲！

今回の放送テーマは「夏曲」。吉野が夏に聴きたい名曲を自らセレクトし、それぞれの曲にまつわる思い出やエピソードを語りました。

【吉野北人が選ぶ「夏曲」プレイリスト】

・ORANGE RANGE 『イケナイ太陽』

・サザンオールスターズ 『真夏の果実』

・PUFFY 『渚にまつわるエトセトラ』

・Justin Bieber 『Beauty And A Beat ft. Nicki Minaj』

・ケツメイシ 『夏の思い出』

1曲目のORANGE RANGE『イケナイ太陽』について、吉野は「夏の定番ですよね！」と語りつつ、6月に開催されたTHE RAMPAGEのイベント『THE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUB EVENT 2026 “THE RAVERS DAY”』内の企画『らんぺ学園』での裏話を披露。「メンバー16人が学生服を着てランウェイ風に歩く動画で、ORANGE RANGEさんの楽曲を使わせていただきました。夏曲にぴったりです」と振り返りました。

また、サザンオールスターズの『真夏の果実』については「学生時代、EXILEさんがカバーされていたのも聴いていて、青春時代を思い出します。大好きな1曲です」とコメント。

続いて選曲したジャスティン・ビーバーの『Beauty And A Beat ft. Nicki Minaj』については「洋楽の夏曲と言えば真っ先に思い浮かびます。プールでひたすらパーティーをしているMV（ミュージックビデオ）も最高で、毎年夏に聴いています」と語りました。

◆PUFFYとの豪華な交友関係＆地元の海を思い出すエモい楽曲も

PUFFYの『渚にまつわるエトセトラ』を紹介するパートでは、プライベートでの意外な親交も明かされました。

「PUFFYさんとは実際にプライベートで親しくさせていただいていて、この間も一緒にご飯に行きました。THE RAMPAGEのライブにも毎年来てくださって、すごくノリノリで楽しんでくださるんです」と明かした吉野。「ちょっと元気がないな、疲れたなという時にPUFFYさんの曲を聴くと、明るく元気に『頑張ろう！』と思えます」と笑顔を見せました。

そしてラストに紹介したケツメイシの楽曲『夏の思い出』では、故郷・宮崎県での思い出が蘇った様子。

「父親の車の中で流れていたイメージがあって、すごくフラッシュバックしてエモい気持ちになりますね。宮崎の海沿いを車で走りながらこの曲をかけると本当に最高なんです。何年も海に入れていないので、今年の夏は宮崎に帰って海に入って、またガングロになろうかな（笑）」と、地元愛あふれる茶目っ気たっぷりのトークで番組を盛り上げました。

◆“夏の曲”はワクワクさせてくれる

番組の終盤、吉野は「夏の楽曲は、今年の夏は何をしようかなとワクワクした気持ちにさせてくれますね」と振り返り、「自分も今年の夏はライブがありますし、北人としての初のソロツアー『HOKUTO 1st LIVE TOUR 2026 “JUKE BOX LAND”』も夏（9月）から始まります。ぜひ遊びに来てください！」とファンへ熱いメッセージを送りました。

＜番組概要＞

番組名：吉野北人 サステナ*デイズ supported by クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：吉野北人

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/