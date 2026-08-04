Lv.100以下のライバー40名が集結し、熱戦を展開。1位に輝いたゆめはるは「まさかこんなに早くその機会が来るとは思っていなかった」と喜びを語った。

Lv.100以下のライバーたちがリアルイベントに参戦

ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『Lv.100以下限定 トロピカルサマーパーティ』が7月31日に都内で開催された。

会場に集まったのは、事前に行われたアプリ内イベントを勝ち抜いた40名。Lv.100以下限定とあり、会場にはどこかフワフワした雰囲気が漂う。緊張した面持ちのライバーも多く、同じリアルイベントでも6月に開催された『シャイニングスターvol.9』とはやはり異なる様相を呈していた。

それだけに各チームについたプロライバーたちの存在は心強かったにちがいない。配信セッティングのサポートやライブ配信バトル中の声かけで士気を高め、「トロピカルペットボトルフリップ」や「トロピカルビアポン」といったチームコンテンツでも一役買うなど、普段は主役の彼らが盛り上げ役に徹する姿も新鮮に映った。

ゆめはるは見事1位を獲得「すごくうれしい気持ちでいっぱい」

ライブ配信バトルは、事前のアプリ内イベントで1位だったゆめはるが当日も首位を独走。しかし、2位以下は目まぐるしく順位が入れ替わる混戦だった。また、17LIVEと2026年度スポンサー契約を締結しているプロピックルボール選手の中田あおいが3位まで順位を上げる場面もあった。

中田あおい

最終的に、1位の座を守り抜いたゆめはるがイベントを制し、2位にめい、3位によぴという結果に。表彰スピーチで、ゆめはるはイベント期間中を「すごく学びのある期間でした」と振り返り、「1位になりたい、何位になりたいとは言ったことがなくて。あくまでも皆さんに応援していただいた結果が順位になる、何年後になるかは分からないけど結果的に1位になる日が来たらいいなという気持ちで配信をしていたので、まさかこんなに早くその機会が来るとは思っていなかったので、戸惑う気持ちもあるのですが、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と力強く語っていた。