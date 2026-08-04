“修悦体”生みの親・佐藤修悦「人を思いやる気持ちだけで作ってきた」当初ガムテープ文字は「怒られる覚悟」で始めた？

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。今回の放送は、独特の字体「修悦体（しゅうえつたい）」で知られる佐藤修悦（さとう・しゅうえつ）さんをゲストにお迎えして、その誕生秘話や、人を思いやるものづくりへの思いを語っていただきました。1953年生まれ、岩手県出身の佐藤さん。2000年代前半、JR新宿駅の工事現場で警備員として勤務していた際、駅利用客が迷路のような構内で道に迷う姿を見かね、自らガムテープで案内表示を作り始めました。その独特な文字はインターネットや口コミ、メディアを通じて話題となり、いつしか「修悦体」と呼ばれるようになります。新宿駅、日暮里駅、下北沢駅などで親しまれてきた修悦体は、案内表示にとどまらず、映画の題字や広告、展覧会にまで広がっています。宇賀は「そもそも警備員をやられていたときに、誰かに言われて作ったわけじゃないんですよね？」と質問します。すると佐藤さんは「そうですね。もう勝手にやっちゃいましたね」と笑います。「怒られるのを覚悟で、怒られたらガムテープを剥がせばいいやって感覚でした」と当時を振り返る一方、最終的には駅長や工事担当者から「佐藤君、これいいね」と声を掛けられ、「オッケーをもらった感じですね」と話しました。工事中の新宿駅では、利用客から「トイレはどっちですか」「出口はどこですか」と道を尋ねられることが日常茶飯事だったそうです。そこでホーム番号や矢印をガムテープで作り始めた佐藤さんですが、現在の「修悦体」の特徴でもある丸みを帯びた文字にも理由がありました。「新宿駅を使っているお客さんの顔を見ただけで、『この工事いつ終わるんだ』という不満があるのが分かりました。少しでも和らげたいと思って、そこから角を丸くし始めたんです」と佐藤さん。このエピソードに、小山は「皆さんの心に寄り添った結果のフォントって感じですね」と話します。佐藤さんはデザインを専門的に学んだ経験はほとんどなく、高校時代に商業美術の授業でゴシック体を知った程度。それでも現場では定規や下書きを使うことなく、その場でガムテープを貼りながら文字を完成させていきました。ときには、近くを通る利用客に「これ、まっすぐですか？」と声を掛け、位置を確認してもらうこともあったそうで、「お客さんも意外と教えてくれるんですよ」と笑います。現在72歳になった佐藤さんですが、今も新宿駅で現役の警備員として働いています。小山が「今のお仕事は作家なんですか？」と聞くと、「いや、もう現役の警備員です」と回答。70歳で退職するつもりだったものの、会社から「定年が75歳に変わりました。辞めないでください」と引き留められたことも明かしました。現在では「修悦体」は駅の案内表示だけでなく、映画の題字や広告、CDタイトル、企業ロゴなど幅広い分野で活用されています。小山が「ナイキ新宿のストアロゴも作られたんですよね」と話を振ると、佐藤さんは「作ったのは『新宿』の文字だけ」と謙遜。依頼を受けた当初は「なんでナイキさんが？」と耳を疑ったそうですが、「新宿なら修悦さんでしょう」とデザイナーから声が掛かったことを知り、制作を引き受けたといいます。さらに、椎名林檎さんのCDタイトル制作も担当した経験があるものの、「本当にガムテープでいいのかな、と最後まで半信半疑だった」と率直な胸の内を明かしました。しかし、「プロでも何でもないですから。声を掛けてもらえるだけでありがたい」と話し、子ども食堂の看板なども無償で制作しているといいます。「商売ではなく、見ている方に喜んでもらえる、あるいは何かの役に立つ。その思いだけが今でもガムテープ文字作りの原動力になっています」と話します。最後に小山が「何歳ぐらいまで続けられるつもりですか？」と尋ねると、佐藤さんは「指先が動く限りは、また依頼があれば喜んで作ります」と笑顔で答えました。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1