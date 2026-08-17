死んだはずの恋人から電話が――福士蒼汰、9年ぶり日テレ系連ドラ主演　ドラマと小説を同時展開する異例プロジェクト

死んだはずの恋人からの電話が――福士蒼汰が、10月スタートの日本テレビ系日曜ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』で主演を務める。日テレ系連続ドラマ主演は『愛してたって、秘密はある。』以来9年ぶり。爆弾事件のテロリストに仕立て上げられ国家から追われながら、目の前で死んだはずの恋人から届いた一本の電話を頼りに、その知られざる“別の顔”と事件の真実を追う。

死んだはずの恋人から一本の電話

福士が演じるのは、国家を揺るがす爆弾事件の濡れ衣を着せられたフリージャーナリスト・津倉勇一。目の前で命を落としたはずの恋人から、ある日突然一本の電話がかかってくる。国家から逃げながら、謎に包まれた最愛の人を追いかける“逃走×追跡”のラブミステリーだ。

津倉は、爆弾事件に巻き込まれ、最愛の恋人・紗奈を目の前で失う。ところが、事件を首謀したテロリストとして濡れ衣を着せられ、国家から追われる身となってしまう。

韓国へ逃亡し、絶望の日々を送る津倉。そんな彼のもとに届いたのが、死んだはずの紗奈からの一本の電話だった。

紗奈は生きているのか。それとも、電話の相手は別人なのか。

事件の謎を追えば追うほど浮かび上がるのは、津倉が知らなかった恋人の“別の顔”。すべての登場人物が裏の顔を持ち、裏切りと騙し合いが繰り返される中、津倉は衝撃の事実へとたどり着いていく。

福士蒼汰「津倉の人生を追いかけてみてください!」

津倉は、冷静に状況を見極めて最善の行動を選択する一方、恋には奥手という人物。

近年、海外ドラマ『THE HEAD』Season2や韓国ドラマ『恋の通訳、できますか?』など海外作品にも出演し、2027年公開予定の台湾映画『花臉猫：修羅道』ではW主演を務める福士が、国家から追い詰められながら最愛の人を追う主人公を演じる。

福士は「今作ではラブ・ミステリー・アクションと僕の好きなジャンルの世界の中で生きることができて幸せです」と喜び、「炎天下の中ですが、この暑さを心の熱さに変えて熱量の高い作品を作れたらと思います」と意気込む。

津倉については「冷静かつ情熱的です。目的のために状況を鑑みて最善の行動を選択するような優秀な男ですが、恋には奥手です」と紹介し、「大人になると恋愛は難しくなるものなのでしょう。そんな彼の人生を追いかけてみてください!」と呼びかけている。

『屍人荘の殺人』今村昌弘氏が完全新作を書き下ろし

原作『0秒前の彼女』を書き下ろすのは、デビュー作『屍人荘の殺人』で「このミステリーがすごい! 2018版」など国内主要ミステリーランキング1位を総なめにした今村昌弘氏。

「死んだはずの恋人からの電話」という今村氏のアイデアを出発点に、ドラマと小説の両軸で物語を展開する。

さらに、ドラマの放送と同時に原作小説を双葉社から出版する異例のプロジェクトも実施。ドラマではスピード感あふれる演出、小説では登場人物たちの“裏の顔”や心理描写を掘り下げ、同じ物語を異なる角度から描いていく。

今村氏は「『死んだはずの恋人からの電話』という僕のアイデアを出発点に、自分が描く小説と、素晴らしいスタッフによるテレビドラマという、両軸で物語が展開する素敵なプロジェクトに興奮しています」とコメント。

小説では「より謎解きの面白さに重きをおいて」執筆したといい、ドラマについて「サスペンス、ラブストーリー、はたまたどんでん返しなのか」と期待を寄せている。

制作に大映テレビが参画 『テセウスの船』『TOKYO MER』スタッフも

脚本を担当するのは、『相棒』や『白暮のクロニクル』、映画『リボルバー・リリー』などを手掛けた山崎太基氏。監督には鈴木勇馬氏、中茎強氏らが名を連ねる。

また、制作には『赤いシリーズ』『スチュワーデス物語』『スクール☆ウォーズ』などを生み出してきた大映テレビが参画。近年では『テセウスの船』『TOKYO MER～走る緊急救命室～』などを手掛けており、同作のプロデューサー・渡辺良介氏、八木亜未氏も本作に参加する。

脚本の山崎氏は、本作を「全国一億人を相手にした壮大な『かくれんぼ』」と表現。「主人公・津倉は行く先々で追われながら、それでも愛する人を守るため巨大な陰謀に立ち向かいます」と予告する。

一方、鈴木監督は「サスペンスで頭を揺さぶり、ラブストーリーで心を揺さぶる」と説明。「ラスト1秒まで、全員が本気で走り続けます」と、最後まで疾走する物語を予告している。

【編集部MEMO】

福士蒼汰は1993年5月30日生まれ、東京都出身。2011年に俳優デビューし、『仮面ライダーフォーゼ』で主演。NHK連続テレビ小説『あまちゃん』をはじめ、『きょうは会社休みます。』『恋仲』『愛してたって、秘密はある。』などのドラマ、映画『好きっていいなよ。』『ストロボ・エッジ』『BLEACH』などに出演してきた。近年は海外作品にも活動の場を広げ、『THE HEAD』Season2、韓国ドラマ『恋の通訳、できますか?』に出演。2027年公開予定の台湾映画『花臉猫：修羅道』ではW主演を務める。

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