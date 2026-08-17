「『水曜どうでしょう』のロケ中に……」俳優の大泉洋が9日、MBS・TBS系バラエティ番組『日曜日の初耳学』(毎週日曜22:00～)に出演。祖父の死去を振り返り、当時の心境を明かした。

大泉洋

「おふくろから着信があって」祖父の死去報告を回顧

祖父について、「愉快な方でしたから、亡くなったときは本当につらかったですね」と回顧した大泉。25歳の頃、北海道テレビの人気バラエティ番組『水曜どうでしょう』のロケで、各地を飛び回っていた時期に訃報を受けた。

当時の状況について、「『水曜どうでしょう』のロケ中に亡くなってしまったものですから」と説明。「体調がちょっと悪くて入院していたので、なんかドキドキはしてたんですよね」と思い返し、「で、おふくろから着信があって。なんか嫌な予感はしたんだけど、そのときはまだロケもしてたから、おふくろに返せなかったんですよ」と打ち明けた。

その後、「ロケしてたら今度は留守電が入った」といい、メッセージを確認すると、母親から「おじいちゃん、逝っちゃったよ」と伝えられたことを回想。「車の後部座席で、もう声出したのを覚えています。『うわー!』って言ったら、運転手がどうした、どうした』ってなって。『じいちゃん死んだ』って」と振り返った。

最後には、「なんかやっぱり立ち会えなかったっていうなんか悲しさはありましたね」と吐露。祖父を見送ることができなかった無念さを、しみじみと語っていた。