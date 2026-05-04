先週4月30日(木)に行われた、Mリーグセミファイナルの最終日。あと2試合を残してのチームランキングは、このようになっていた。
上位4チームが、優勝を争うファイナルシリーズへと駒を進めることが出来る。
今年度から賞金が増額され、
1位7,000万円、2位2,000万、3位1,000万、4位500万
となっている。
5位以下のチームに賞金は出ない。
もちろん賞金が全てではないが、優勝を争う卓にいられるかどうかが、物凄く大きいことは確かだ。
この日は、4位KONAMI麻雀格闘倶楽部と6位赤坂ドリブンズの直接対決となった。
2試合で185.7の差をまくるのが赤坂ドリブンズの目標。
半荘でトップをとると、もれなく+50ポイントの順位点がついてくる。
ざっくりとしたドリブンズの条件は、「連勝＆格闘倶楽部に逆連対(3着か4着)を二度押し付ける」。あとは細かい点数勝負、といった感じだ。
1試合目の東4局時点で、点数状況は、
このようになっていた。
赤坂ドリブンズの渡辺太が2着目。
そして、KONAMI麻雀格闘倶楽部の滝沢和典は3着目。
ここからドリブンズの攻撃が決まって、ドリブンズがトップ。そして格闘倶楽部が3着か4着、というのは十分にあり得る状況だ。
ところで、麻雀格闘倶楽部の滝沢和典は「選手兼監督」をしている。
他のチームにも同じポジションのMリーガー(EX風林火山の二階堂亜樹、セガサミーフェニックスの茅森早香)がいる。
主に選手起用に関して担当をしているそうだ。
試合に出る選手の視点を持ちながら、チームメイトと相談しつつ出るプレイヤーを決められるのは大きなメリットだろう。今季は上記3チームとも、レギュラーシーズンを突破している。
滝沢は穏やかで視野が広く、選手兼監督としてもピッタリの存在だと思う。
そして、この大事な試合、滝沢は自らが登板をしている。
なんとしてもチームをファイナルへと導きたいところだ。
3着目で迎えたこの滝沢の親番は、いわば正念場である。
そんな滝沢の4巡目、
ここから、何を切るか。
滝沢は、
9萬に手をかけた。
手牌全体を見ると、メンツが1つにトイツが4つ。
この状態だと、メンツ手もトイツ手もリャンシャンテン(テンパイまであと2ステップ必要)だ。
上のように「トイツが多いメンツ手」というのは、リャンメンなどのいい形が相対的に少ないことが多い。
だから、トイツには手をかけず、七対子を残しつつ、メンツ手との「両にらみ」で進めるのがよいとされる。
リャンメンが多い場合や、タンヤオや役牌など動ける手役があるときは、メンツ手を優先するといいのだが、今回の滝沢の手はそうではない。
横の伸びを見て真ん中の5索はキープ。
そして七対子を視野に入れながら2枚ある8萬をまだ残しておいて、形の悪いマンズを端の9萬から丁寧にほぐす、そんな選択だ。
続いて、
4筒が重なった。
今までは「両にらみ」だったが、このように一手進んだら、
ズバッと方向性を決めていく!
メンツをクラッシュして、7萬を打った!
すぐテンパイしたときに、7萬待ちの出アガリ率を高める一打だ。
滝沢がリーチをかけて、他家が6萬をたくさん捨ててくれたら、しめたものだ。
いい待ちを作るための思い切った選択である。
また、残した5索には赤の重なりを期待する意味もあるだろう。
次の巡目では、
中を持ってきて、8筒を打つ。
待ちの候補が増えて、七対子をアガるための下地が整ってきた。
その次に、
6筒がアンコになった。
悩ましい。
七対子の受け入れを最大にするなら、6筒をツモ切る手もある。
関連牌としては、9索が1枚切れだ。
滝沢は、
5索を切った。
赤引きを見切るのと引きかえに、トイトイや四暗刻のルートを残した。
7萬は前述のように待ち頃の牌であるうえ、あまり早く河に並べたくはない。
6萬→7萬とリャンメンターツを捨てている状態になると、どうしても目立ってしまうからだ。
「いいブロックを払うくらい、親の手が整っているのか?」
と他家が警戒すれば、サクッと親を流されてしまうことにも繋がりかねない。
このあと、滝沢が切った8索を中田がチー。
それによって、
もし鳴きがなかったときには滝沢のもとに来ていたであろう、中が流れてしまった。
七対子テンパイを逃したとも言える状態だが、数巡後、
滝沢のもとに8萬がやってきた!
これで役満、四暗刻のイーシャンテンに!
滝沢は、
落ち着いた表情で打牌していた。
ぜひ、対局の映像を見てほしいのだが、滝沢は一つ一つの所作が本当に綺麗だ。
流れるようなフォームで、美しく牌を並べていく。
そして、滝沢に、
役満のテンパイが入った!
2筒を引いて、待ちは9索と4筒だ!
ここでも滝沢は、
そっと、中を河に置いた。
親の役満だ。
ツモれば四暗刻で、16000オール。
この手を決めれば、KONAMI麻雀格闘倶楽部のファイナル行きは決定的となる。
中を切った時点では、役満のテンパイを果たしても、滝沢はいつも通りにクールに麻雀を打っているように見えた。
しかし、それは私の勘違いであった。
次のツモ番で牌山に手を伸ばすとき、滝沢は、
気迫あふれる表情をしていたのだ。
自らが作り上げた、このチャンスにかける思いが痛いほど伝わってくる。
滝沢がツモったのは、
1索だった。
そのまま河へと羽ばたいていく。
だが、麻雀は一人でやるものではない。
とうとう、
格闘倶楽部にとってライバル、ドリブンズの太に、
テンパイが入った!
マンズの1-4-7と6が待ちの多面張。
太はリーチを打った。
ドリブンズと格闘倶楽部の、運命をかけためくり合いが始まった――
その刹那、
「ツモ」
決着の刻は突然訪れた。
滝沢が9索をツモった!
四暗刻だ!!
太は悔しそうに滝沢のツモ牌を見つめていた。
勝者が居れば、敗者もまた存在する。
切ないコントラストだ。
「16000オール」
カメラが映し出した滝沢は、
安堵の表情を浮かべていた。
選手兼監督として、大仕事を成し遂げた滝沢。
このアガリが決め手となって、滝沢はこの半荘トップを獲得し、KONAMI麻雀格闘倶楽部はファイナル進出を決めた。
さぁ、昨年9月から始まった今シーズンのMリーグも、5月4日(月)～15日(金)の2週間で、
優勝チームが決まることとなる。
ファイナルへ持ち越すポイントは画像の「半分」となる。おおげさではなく、どのチームが優勝するか全くわからない大接戦だ。
全国のみなさんと一緒に楽しんでいきたい。
牌のゆくえに運命を託す者たちの真剣勝負を。
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