Number_i、初のワールドツアー開催決定、日本公演は5大ドーム

Number_iが、グループ初となるワールドツアー「Number_i 1st World Tour」を開催することを発表した。
本ツアーは、日本公演「Chapter 1: Japan」を皮切りに、2027年には海外公演「Chapter 2: Asia & North America」を予定。また、日本公演は2026年10月より、グループ初となる札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5大ドームで開催される。
＜ライブ情報＞
Chapter 1 : Japan （日本公演）
Number_i LIVE TOUR No.III
開催時期：2026年10月スタート
開催都市：札幌、東京、名古屋、大阪、福岡（全5大ドーム）
※詳細は近日発表
Chapter 2 : Asia & North America （海外公演）
※詳細は後日発表
主催・企画・制作：LIVE NATION H.I.P.
協力：TOBE / Atlantic Records / Warner Music Japan
Number_i 日本公演特設サイト：https://www.livenationhip.co.jp/all-events/number_i-tickets-ae1689539