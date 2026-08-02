LavtがKi/oon Musicよりメジャーデビュー、全国8都市巡るツアー開催も

シンガーソングライター・Lavtが、8月2日に恵比寿LIQUIDROOMで開催した『Lavt 3rd One Man Tour "RE:BORN』ツアーファイナル公演にて、Sony Music Labels内のレーベル・Ki/oon Musicよりメジャーデビューすることを発表した。

あわせて、メジャー1stシングル「未練」を8月19日（水）に配信リリースすること、さらに2027年2月より全国8都市を巡る『Lavt 4th One Man Tour "Origin"』の開催もサプライズ発表。ツアーチケットの最速先行受付は、8月2日（日）21:00よりスタートする。

メジャー1stシングル「未練」は、過去を否定するのではなく、愛おしい思い出や苦い後悔を受け入れながら前へ進もうとする決意を描いた楽曲。忘れたいのに忘れられない感情を真正面から受け止め、「人間らしい弱さや美しさ」をLavtならではのリアルな言葉とエモーショナルでダイナミックなサウンドで描き出している。

『Lavt 4th One Man Tour "Origin"』は、2027年2月から3月にかけて福岡・仙台・札幌・大阪・広島・名古屋・金沢・東京の全国8都市を巡る、自身最大規模のワンマンツアー。メジャーデビュー後初となる全国ツアーであり、初めてワンマンライブを開催する都市も含まれるなど、Lavtにとって新たな挑戦となるライブシリーズとなる。

■Lavtコメント

メジャーデビュー初シングルとして、この「未練」をリリースします。

愛おしい思い出や、苦い後悔。そのすべてを抱えながらも前を向いていく、人間らしい弱さや美しさを歌いました。

メジャーデビューの最初の一曲だからこそ、飾らない今の自分を素直に表現したいと思っていました。この曲からスタートできることを、とても嬉しく思っています。

そして、僕が音楽を始めるきっかけとなったASIAN KUNG-FU GENERATIONさんも所属するキューンミュージックからデビューできることを、本当に光栄に思います。

ここから広がっていく新しい景色を、皆さんと一緒に見ていけたら嬉しいです。よろしくお願いします！

＜リリース情報＞

Lavt

メジャー1stシングル「未練」

2026年8月19日（水）配信リリース

https://Lavt.lnk.to/Miren

＜ライブ情報＞

Lavt 4th One Man Tour"Origin"

2027年2月11日（木・祝）福岡BEAT STATION

2027年2月13日（土）仙台MACANA

2027年2月27日（土）札幌SPICE

2027年3月6日（土）心斎橋BIGCAT

2027年3月7日（日）広島CAVE-BE

2027年3月14日（日）名古屋CLUB QUATTRO

2027年3月20日（土）金沢AZ

2027年3月28日（日）渋谷 Spotify O-EAST

前売 ￥5,500

最速先行：受付期間：8/2(日)19:00 ～ 8/16(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/lavt/

Lavt HP https://lavt.jp/