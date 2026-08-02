ME:Iが全国4都市巡るアリーナツアー開幕「ME:Iらしい道を立ち止まらず歩んでいこう」

ガールズグループME:Iの全国アリーナツアー「2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR ”ME:I WAY”」が8月1日（土）・2日（日）に東京・有明アリーナからスタートした。本記事では、2日（日）のオフィシャルライブレポートを掲載する。

※演出に関する記載があります。

【写真】ME:I、有明アリーナ公演（全6枚）

ME:Iにとって2度目となる全国アリーナツアー「2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR ”ME:I WAY”」。全4都市8公演のうち最初の開催地となった東京・有明アリーナには開演前から熱気が充満していた。ブラックとレッドを基調とした高貴な雰囲気のナポレオンテイスト衣装を纏ったME:Iがステージへ登場すると、観客から割れんばかりの大歓声が起こる。メンバーは覇気を増したエネルギッシュなパフォーマンスを見せ、序盤からYOU:ME（ファンネーム）のボルテージを急上昇させていった。

©LAPONE GIRLS

最初のMCから7人は元気いっぱいで、SUZUは「今日は私たちのパワーをガンガン受け取って、暑さを吹き飛ばして帰ってください！」と笑顔でコメント。リーダーのMOMONAは、本ツアーについて「びっくりするようなサプライズ演出もあるので、楽しみにしていてください！」と予告。そしてMIUは「ME:I WAY」というツアータイトルについて「『ME:Iらしい道を立ち止まらず歩んでいこう』という意味が込められています」と説明しつつ、「去年よりパワーアップした私たちを見られるかなと思います」とアピール。そしてRINONも「ME:Iの可能性や成長をたくさんお見せできるようなステージを一生懸命準備してきました！」と自信をのぞかせた。

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この日の公演で初公開となったのは、ME:Iが8月5日（水）にリリースする4thシングル『花咲く道』の収録曲であり、8月3日（月）にデジタルリリースされる新曲「FLUTE」。メンバーは遊び心あふれる軽快なサウンドと笛の音に乗せて踊り、SUZUの「Let's Go!」という煽りから始まる力強いダンスブレイクパートでは、YOU:MEは食い入るようにステージを見つめた。2026年はMOMONAの映画『口に関するアンケート』出演、そしてTSUZUMIが映画『モアナと伝説の海』日本版で主人公・モアナ役の声優を務めるなど、メンバーそれぞれの活動も充実させているME:I。『モアナと伝説の海』は7月31日に公開を迎えたばかりで、MCではTSUZUMIが、劇中歌「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」をアカペラでサプライズ披露。圧巻の歌声を響かせ、大きな歓声が起こった。

続けて、2025年にリリースした1ST ALBUM『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」とデビュー曲「Click」は、本ツアー限定のEDMアレンジバージョンでパフォーマンス。よりスタイリッシュなサウンドに生まれ変わり、重低音に乗せて盛り込まれた新たなダンスブレイクで、観客を圧倒。メンバーはステージの端まで広がってオーディエンスと共に飛び跳ね、場内はさながらダンスホールのような盛り上がりを見せた。

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そして、ME:Iを生んだオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のコンセプトバトル楽曲「小悪魔（Baddie）」を「Hip Hop Arrange Ver.」として披露。妖艶な表情を見せながら楽曲の世界観に入り込み、ラップパートではKEIKOが、自身の思いを詰め込んで作詞したリリックを畳み掛けた。さらにコンセプトバトルの楽曲の中で唯一ME:I Ver.が披露されていなかった「Popcorn」をME:Iバージョンとして初パフォーマンス。待ち侘びた瞬間にYOU:MEからは大きな歓声が起こり、勢いよく火花が噴き上がる中で、7人は明るい笑顔を弾けさせた。

本編のクライマックスを飾ったのは、4thシングルのタイトル曲「花咲く道」。ME:I初となるバンドサウンドに乗せて、共に花咲く未来へ進んでいこうというメッセージが、エモーショナルに歌い上げられる。最後のサビではメンバー全員が手を繋いでゆっくりと前へと歩み出て、未来へと歩んでいくような振付がYOU:MEの胸を打った。

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アンコールではメンバーがアリーナ席やスタンド席にサプライズ登場して、場内は熱狂の渦に。ME:Iは「Our Diary」「FanLetter」「Million Stars」をアコースティックメドレーで歌いながら練り歩き、YOU:MEと心を通わせた。このほかにもME:Iはキュートな楽曲からパワフルな楽曲、意外な選曲まで、幅広い魅力を発揮するセットリストをノンストップで展開。またリラックスしたトークでも存分にYOU:MEを楽しませ、デビュー3年目に突入してなお成熟し続ける魅力で、観客を魅了した。

本ツアーは9月にかけて行われ、今後は宮城、兵庫、福岡を巡る。さらに、10月にグループ初のFC会員限定ツアーイベント『Our Diary 2026 -ME:IとYOU:MEで沖縄をたのしめんそーれ！-』を沖縄にて開催することが決定。ツアーはウェルカムトークイベントや、プライベートビーチを貸し切って行われるME:IとのBBQ、グループトークなど、ここでしか体験できない特別な企画が予定されている。

＜ライブ情報＞

「2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR ”ME:I WAY”」

2026年8月1日（土）・2（日）東京・有明アリーナ

2026年8月22日（土）･23（日）宮城・ゼビオアリーナ仙台

2026年9月12日（土）・13（日）兵庫・神戸ワールド記念ホール

2026年9月22日（火・祝）・23（水・祝）福岡・マリンメッセ福岡B館

特設サイト：https://me-i.jp/feature/me-i_way_2026