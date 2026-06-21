ドラが8萬で、この形でテンパイをしました。
アナタは何を切りますか?
今回スポットライトを当てる選手は、日本プロ麻雀連盟所属、前田直哉。
獲得タイトルは、第31期鳳凰位、第4期グランプリMAX、2015年の最強位。
Mリーグファンの方には、明るくて分かりやすい解説でお馴染みのプロである。
Mリーグを中心に「見る雀」を楽しんでいる方の中には、前田が選手として麻雀を打っているところを見たことがない、という人もいるのではなかろうか。
その背景もあって、知る人ぞ知るという意味でタイトルに「公然の秘密兵器」と書いたのだが、前田の麻雀は、とにかくヤバい。
語彙力がなくて申し訳ないが、本当にヤバいのだ。
モニターを見ていて「うおっ!」と思わず声が出るような選択が、前田の麻雀では突如として現れる。
一部で語りぐさとなっていて、この日解説の石橋も試合前に少し触れていた、前年度2025Mトーナメントでの前田の「神選択」を簡単に紹介しよう。
2人が勝ち上がりという条件戦で、1戦目トップだった前田はピンチを迎える。
南4局に、親の松ヶ瀬がリーチをしているところへ、
飯田から追っかけリーチが飛んできたのだ。
飯田は初戦2着。
飯田がこの半荘も2着に浮上すると、前田が4着の場合はまくられてしまう。
前田にとってはまずい状況だ。
仕掛けたあと、松ヶ瀬のリーチにオリていた前田は、
驚くべきことに、なんとここから、
赤5萬を場に放ったのだ!!
画像だと、河が見にくくて申し訳ないのだが、親の松ヶ瀬には通っている牌であった。
しかし、飯田に5萬は通っていない。
「だからこそ」前田は、あえて赤5萬を切ったのである。
飯田の通過条件(この年は2戦トータルで上位2名)は、
このようになっている。
飯田は、前田からは16000以上をアガらないと、この2戦目で2着目にいる松ヶ瀬をまくれないので、条件をクリアできない。
一方で、飯田は松ヶ瀬から直撃できれば差がグッと縮まる。この場合は8000点であればOKだ。
そう、前田は、飯田の条件まで全て計算し尽くしていたのだ。
なんせ、
どう転んでも倍満に届かない手なら、飯田はこの赤牌を見逃すほかない。
そのときは、飯田の待ちはフリテン扱いとなるので、
松ヶ瀬からアガリ牌が出ても、ロンできないのだ!
松ヶ瀬の8萬に声がかかることはなく、ゲームは進行していく。
先程も見た飯田の手は、
ドラの南が雀頭のリーチドラドラ。
松ヶ瀬から直撃して裏ドラが1枚でも乗れば、条件である8000点のアガリとなる。
その場合、飯田は前田を逆転していた。
恐るべし、前田直哉。
意図的に出アガリできない状況を作り出して、飯田に「裏ドラをめくるチャンス」すら与えなかったのだ。
このあとの南4局1本場は多井がアガって、前田は多井とともに勝ち上がりを決めた。
このように、常人がなかなか思い付かない選択を発想する力。そしてそれを事も無げにやってのけるスマートさ。
これを見て私は、
“もしかして前田直哉は、とんでもなく凄い打ち手なのでは…?”
という感情になったのを覚えている。
そして、2026年のMトーナメントでも、やはり「あのとき感じた予感は本物」だった、と思える選択が飛び出した。
2半荘を打って、1位が3rdステージへ、2位が2ndステージへ進める仕組みで、
1戦目にトップを獲った前田は、
2戦目の東3局で、親番阿久津のリーチを受けていた。
前田は、
現物がないので、端牌の1索、
続けて、
無筋の8索と押していった。
タンヤオドラドラ赤のイーシャンテン。
相手は親であるが、安全な牌がないのなら、自分の都合で進めるのがいい。
次の巡目には、
通った3索を合わせ打ち。
形をキープしつつ、ファイティングポーズを保っていた。
そこへ、
安藤からもリーチがかかった!
前田が持ってきた牌は、
ドラの8萬!
4-7索待ちのテンパイだ!
下家の安藤は4策を切ってリーチをしてきたので、これは「現物待ち」のリャンメンテンパイとも言える。
ここで前田は、
なんと、
アンコになったドラの8萬を打ったのだ!!
両者の河を見てみると、まず上家にいる阿久津が、
今5萬を切っている。阿久津にも安藤にも5-8萬リャンメン待ちはない。
そして、自分が3枚目の8萬を持ってきたことから、シャンポン待ちも存在しないのが分かった。
残るは、カンチャン待ちと単騎待ちだが、追っかけてきた安藤の河には、
角度的に河の下部が見切れているのをご容赦願いたいが、9萬が早々に切られており、カン8萬待ちは考えにくい。
親の阿久津が、
リーチ後に切ったものと合わせて、全部で9萬は3枚見え。カンチャン待ちの可能性も極めて薄くなっている。
単騎待ちに関しても、自分が3枚持っている時点でめったに出てこない。
また、今見てもらったリーチ者二人の河は、真っ直ぐ進めていそうな「手なり」の切り順となっている。最終形が単騎待ちになっていること自体、稀だろう。
もちろん、自分がアガりたい気持ちもあっただろうが、前田は、
1戦目がトップで、この2戦目のも点数に余裕があることも踏まえ、「最も安全な」ドラの8萬を役アリテンパイから、そしてアンコから打ったのだった。
実にクレバーな選択だ。
追っかけリーチの安藤は1-4筒待ち。
そして、
親の阿久津は1-4萬待ちだった。
前田がテンパイをとっていたら、親への放銃となっていたのである。
このあとも、
悠然と8萬を連打していく前田。
この2軒リーチは流局となった。
岩より“堅い”、ダイヤモンド麻雀。
放銃を回避した前田は、このあとも泰然自若とした打ち回しを見せ、2戦目もトップを獲得。トータル1位の通過で、3rdステージ進出を決めたのだった。
前田は、試合前のインタビュー動画で、こう語っていた。
「見て貰っている人に感動を与えられるような麻雀が打てれば、一番嬉しい」
と。
前田直哉が見せてくれるのは、まさに「人に感動を与える麻雀」である。
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