STARGLOW、1stアルバム『Aurora』11月18日リリース決定　初アリーナ2daysで3万人熱狂

STARGLOWが、1stアルバム『Aurora』を11月18日（水）にリリースする。8月1日（土）・2日（日）に神奈川・横浜アリーナで開催された『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』の終演直後、会場スクリーンに映し出されたティザー映像とともにサプライズで発表された。2日間で計3万人のSTARS（STARGLOWファンダムの呼称）を動員した、グループ初のアリーナ公演でのアナウンスとなる。

【写真】『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』

遠くに輝く星を追いかけるように、果てしない夢へ向かうことを宿命づけられた5人──。『Aurora』は、そんな彼らの旅路における最初の到達点として、夜明けの女神の名を冠した1stアルバムだ。

収録内容は、プレデビュー曲「Moonchaser」から7月22日（水）リリースの最新シングル「Drivin' My Life」までの全楽曲にくわえ、新録楽曲を多数収録予定。昨年9月のプレデビュー以降、怒涛の進化を遂げてきた軌跡を完全網羅するフルボリュームの一枚となる。パッケージは初回盤A、初回盤B、通常盤、豪華三方背ケース＆デジパック仕様で52Pフォトブックが付属するBMSG MUSIC SHOP限定盤、さらにオリジナルグッズ「ピンバッジセット＋集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品を含む全6形態でのリリースとなる。

発表の舞台となった横浜アリーナ公演は、今年4月の千葉公演を皮切りに7月25日（土）の沖縄公演まで全国17都市を巡ったファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演。8月8日（土）・9日（日）には兵庫・GLION ARENA KOBEでの公演を控えている。

ステージは、重厚なシューゲイザーサウンドに乗せて”どう生きるか”という普遍的なテーマを力強く、ポジティブに提示する「Good Boys Anthem」で幕を開け、「GOTH -STARGLOW Ver.-」へ。序盤から会場の熱気を一気に押し上げた。中盤には、メンバーそれぞれの個性が発揮されたカバーコーナー「STAR SONGS」を挟み、TAIKI、GOICHIがこのアリーナ公演のために準備したというソロ自作曲（TAIKI「Come wit me」、GOICHI「5164」）を初披露。迫力のRAPスキルと堂々たるステージングで、個人としてのポテンシャルを見せつけた。

Photo by 川島伸一、内田章哉、今村智哉

ファンミーティングならではのゲームコーナーでは、「Good Boys Anthem」のMusic Videoで監督を務めた品川祐をMCに迎え、息の合ったトークを展開。圧巻のライブパフォーマンスとは一味違うメンバーの素顔やコミカルな掛け合いで、会場を爆笑の渦に包み込んだ。

デビューシングル「Star Wish」をはじめ、「Moonchaser」「USOTSUKI」などを惜しみなく披露するなか、大きな歓声が上がったのが「Drivin' My Life」の初パフォーマンスだ。ミニマルで爽快なサウンドが光るこのサマーチューンは「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」（8月3日付）、「Billboard JAPAN Hot Shot Songs」（7月29日公開）で首位を獲得。暑い夏をクールに乗りこなすような洗練されたパフォーマンスが、アリーナを心地よいグルーヴで包み込んだ。なお同曲は、8月3日（月）19時放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露されることも決定している。

Photo by 川島伸一、内田章哉、今村智哉

圧巻のパフォーマンスと、ファンミーティングならではの温かな笑顔が交差した約2時間、全19曲。1stアルバムのリリースを控え、ここからさらに勢いを加速させていくSTARGLOWの未来を確信させる熱狂のなか、記念すべき初のアリーナ公演は幕を閉じた。

Photo by 川島伸一、内田章哉、今村智哉

Photo by 川島伸一、内田章哉、今村智哉

【リリース情報】

1st Album『Aurora』

2026月11月18日（水）発売

ご予約・ご購入はこちら：https://STARGLOW.lnk.to/Aurora

特設サイト：https://starglow-sp.com/Aurora/

CD収録予定内容／収録順未定（全品番共通）

01. Moonchaser

02. Star Wish

03. My Job

04. Love Myself '26

05. PIECES -STARGLOW Ver.-

06. USOTSUKI

07. Green Light

08. Blast Off

09. Drivin' My Life

10. Good Boys Anthem

11. GOTH -STARGLOW Ver.-

その他新録曲多数収録予定

LIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』発売中

ご購入はこちら：https://starglow.lnk.to/DEBUTSHOWCASEWishuponastar

特設サイト：https://starglow-sp.com/Wish-upon-a-star/

3rd Single「Drivin' My Life」発売中

Streaming & Download：https://starglow.lnk.to/STARGLOW_DrivinMyLife

ご購入はこちら：https://starglow.lnk.to/DrivinMyLife

特設サイト：https://starglow-sp.com/DrivinMyLife/

CD収録内容（全品番共通）

01. Drivin' My Life

02. Good Boys Anthem

03. GOTH -STARGLOW Ver.-

【ライブ情報】

STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-

特設サイト：https://starcruise2026.starglow.tokyo/

【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年8月8日（土）

OPEN 16:30 / START 17:30

2026年8月9日（日）

OPEN 16:30 / START 17:30

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。