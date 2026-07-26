僧侶ギャル、厳しい跡継ぎ候補の人生に嫌気　しかし仏教の大学へ進学後「あなたはあなたらしくていい」という教えに救われて布教活動を開始

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#127が19日に配信された。

ギャル僧侶・ならんちゃさんが登場

番組では、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題し、見た目と職業のギャップが凄すぎるギャップギャル5名がスタジオに大集合した。

その中で、僧侶ギャル・ならんちゃさんが登場する。「浄土にアゲです! お経もアゲで!」「仏教はバイブス」とギャル全開でお経をあげる動画が話題のならんちゃさん。

実家のお寺の厳しい跡継ぎ候補の人生が嫌だったものの、仏教の大学へ進んだ際に「あなたはあなたらしくていい」という教えに救われ、「ブッダにマジ感謝!」と布教活動を開始したと語り、金髪・巻き髪、長いネイルで雑巾掛けをしたり、お経をあげたりする姿を公開する。

そして、スタジオでウド鈴木(キャイ～ン)から「自分の可能性がわからない。どう生きるべきか?」とガチの人生相談を持ちかけられると、ならんちゃさんは「自分にないものを求めるよりも、今まで自分が持っていたものを大事にしていけばいい。未来はなるようにしかならない」と、心に染みる金言を授ける。

この深い言葉に感動したウド鈴木は「ならんちゃ様、ありがとうございます。PayPayでお布施を(笑)」といい、スタジオは笑いに包まれた。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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金髪巻き髪のギャル

仕事姿を大公開



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) July 20, 2026