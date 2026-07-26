僧侶ギャル、厳しい跡継ぎ候補の人生に嫌気　しかし仏教の大学へ進学後「あなたはあなたらしくていい」という教えに救われて布教活動を開始

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#127が19日に配信された。
ギャル僧侶・ならんちゃさんが登場
番組では、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題し、見た目と職業のギャップが凄すぎるギャップギャル5名がスタジオに大集合した。
その中で、僧侶ギャル・ならんちゃさんが登場する。「浄土にアゲです! お経もアゲで!」「仏教はバイブス」とギャル全開でお経をあげる動画が話題のならんちゃさん。
実家のお寺の厳しい跡継ぎ候補の人生が嫌だったものの、仏教の大学へ進んだ際に「あなたはあなたらしくていい」という教えに救われ、「ブッダにマジ感謝!」と布教活動を開始したと語り、金髪・巻き髪、長いネイルで雑巾掛けをしたり、お経をあげたりする姿を公開する。
そして、スタジオでウド鈴木(キャイ～ン)から「自分の可能性がわからない。どう生きるべきか?」とガチの人生相談を持ちかけられると、ならんちゃさんは「自分にないものを求めるよりも、今まで自分が持っていたものを大事にしていけばいい。未来はなるようにしかならない」と、心に染みる金言を授ける。
この深い言葉に感動したウド鈴木は「ならんちゃ様、ありがとうございます。PayPayでお布施を(笑)」といい、スタジオは笑いに包まれた。
｡ﾟﾟ･｡･ﾟﾟ｡— ABEMA(アベマ) (@ABEMA) July 20, 2026
ﾟ。 ななにー 地下ABEMA
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金髪巻き髪のギャル
仕事姿を大公開
🩷💛💚ななにー💚💛🩷
【編集部MEMO】
次回8月2日の『ななにー 地下ABEMA』#128は、「スターのきょうだい大集合SP」をお届け。人気俳優・宮世琉弥が妹の伊達花彩に授けた秘密の俳優ノートの公開や、竹内涼真の弟・竹内唯人、TWICE・MOMOの姉・hana、村重杏奈の妹らスターのきょうだいたちが知られざる家族の素顔や絶縁寸前のガチ喧嘩エピソードを赤裸々に告白する。